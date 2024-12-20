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На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

20 декабря 2024 10:12
Елизавета Супивская - редактор
Деньги ошибочно перечислили на карту – что нельзя делать
Банковская карта и телефон. Фото: Pixabay
Елизавета Супивская - редактор

Аферисты постоянно придумывают новые схемы обмана банковских клиентов, чтобы завладеть чужими деньгами. Одним из распространенных и, к сожалению, действенных способов является социальная инженерия. Мошенники отправляют средства на счет незнакомых людей якобы случайно, а затем просят вернуть сумму. Так злоумышленники могут получить доступ к конфиденциальной информации.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что делать украинцам, которым на карту неожиданно пришли деньги.

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Конечно, никто не застрахован от ошибок, и деньги на чужой счет действительно можно отправить случайно. Но причина не важна: ни в коем случае не нужно возвращать полученную сумму самостоятельно, поскольку этим занимается банковское учреждение. От сторон требуется только согласие на отмену перевода.

Социальная инженерия работает благодаря использованию психологических методов воздействия на человека. Например, аферисты присылают небольшую сумму на карту потенциальной жертвы, а затем выходят на связь и просят вернуть деньги, потому что они нужны "для покупки лекарственных средств", "на выплату алиментов бывшей жене", "на подарок ребенку" и т.д.

Получив согласие, мошенники дают получателю ошибочного перевода другой счет для возврата. Часто это предоплата на сайте за выбранный злоумышленниками товар. Заплатив часть суммы, человек подтверждает, что в дальнейшем будет погашать остаток стоимости. Магазин сможет потребовать полную оплату, а товар окажется в руках настоящих заказчиков.

Как поступить, если неожиданно пришли деньги

Чтобы не стать жертвой аферистов, необходимо действовать продуманно и не торопиться. Не стоит сразу соглашаться по просьбе незнакомцев вернуть полученные финансы. Лучше позвонить в банк и рассказать о проблеме, дабы узнать легитимность отправителя. Номер можно найти на обороте платежной карты.

Если клиент действительно ошибся, достаточно сформировать запрос в финансовое учреждение об отмене перевода. Срок возврата не регламентирован и может затянуться, но лучше обезопасить себя от потенциального разглашения конфиденциальных данных. Потому что после взлома доступа к карте останется только заблокировать счет.

Напомним, клиенты Ощадбанка жаловались на мошеннические действия. Злоумышленники смогли похитить большие суммы с карт, но финучреждение никак не отреагировало на просьбу вернуть средства. Ощадбанк не предоставил должной помощи, отправив клиентов в полицию.

Также мы писали, что с 2025 года банки будут усиленно проверять транзакции клиентов. Они будут отслеживать нетипичные операции по счетам, например, если человеку часто приходят деньги от физических лиц. Это может свидетельствовать о незарегистрированной предпринимательской деятельности.

деньги банки мошенничество банковские карты финансы

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