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Що робити з банківською карткою, яку знайшли на вулиці

22 грудня 2024 14:30
Єлизавета Супівська - редактор
Знайшли банківську картку на вулиці – що робити далі
Банкомат. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Інколи трапляється, що банківську картку можна загубити на вулиці чи в приміщені. Стороння особа може знайти чужий платіжний інструмент і замислитися, що робити зі знахідкою. Хтось допускається помилок, намагаючись знайти власника картки через мережу Інтернет, а комусь здається хорошою ідеєю використати гроші на рахунку у власних цілях.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що в жодному разі не можна робити з чужою банківською карткою.

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Підібравши картку на вулиці чи в приміщенні, не треба допитуватися в перехожих, чи не губили вони раптом речі. Бо недобросовісні громадяни можуть просто підтвердити, що картка дійсно належить їм, а доводити правдивість слів треба в банку.

Погана ідея — публікувати оголошення в Інтернеті з фотографією картки. Шахраї за номером та іншими даними зможуть зламати доступ до рахунку, викравши кошти. Як результат — у крадіжці можуть звинуватити людину, яка знайшла картку.

Помітивши платіжний інструмент у банкоматі, не чіпайте його руками. Дуже легко стати правопорушником, витягнувши чужу картку з установки. Варто розпочати новий сеанс, а банкомат автоматично затягне пластик всередину, звідки його дістануть працівники фінустанови під час наступної інкасації.

Зрозуміло, що в жодному разі не можна користуватися карткою для оплати товарів і послуг. Банк зафіксує всі операції, точний час і дату, а правоохоронці зможуть отримати запис із камер спостереження (наприклад, якщо ви купите продукти в магазині).

Як діяти, якщо знайшли банківську картку   

Варіантів небагато. По-перше, треба зателефонувати за номером, вказаним на звороті пластику. Банк одразу заблокує картку, аби зловмисники не змогли викрасти кошти. По-друге, ви можете віднести платіжний інструмент до найближчого відділення фінустанови, після чого позбудетесь відповідальності.

Як варіант — банк може попросити власноруч утилізувати картку. Наприклад, розрізати ножицями на кілька частин, пошкодивши магнітну стрічку. Тоді пластик точно не принесе жодної користі шахраям, адже персональні дані (реквізити, CVV-код і термін дії) будуть знищені.

Якщо вам доручили зберегти картку до прибуття поліції, старайтеся тримати її в недоторканому місці, аби не допустити витоку конфіденційної інформації. Виявивши чиїсь фінансові відомості, дуже просто перетворитися на підозрюваного у кримінальній справі.

Нагадаємо, деякі клієнти Ощадбанку скаржаться на неактивні платіжні картки за кордоном. Після завершення терміну дії рахунки переставали працювати, хоча банк продовжив термін для всіх карток під час воєнного стану. У фінустанові розповіли способи, як можна виправити ситуацію.

Також ми писали, що ПриватБанк може заблокувати віртуальну карту "Національного кешбеку". Один із клієнтів поскаржився на закриття рахунку через виконавче провадження. В деяких випадках обмеження можна зняти.

гроші банки шахрайство банківські карти банківські рахунки

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