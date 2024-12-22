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Что делать с банковской картой, которую нашли на улице

22 декабря 2024 14:30
Елизавета Супивская - редактор
Нашли банковскую карту на улице – что делать дальше
Банкомат. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Иногда случается, что банковскую карту можно потерять на улице или в помещении. Посторонний человек может найти чужой платежный инструмент и задуматься, что делать с находкой. Кто-то допускает ошибки, пытаясь найти владельца карты через сеть Интернет, а кому-то кажется хорошей идеей использовать деньги на счете в собственных целях.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что ни в коем случае нельзя делать с чужой банковской картой.

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Подобрав карточку на улице или в помещении, не надо спрашивать у прохожих, не теряли ли они вдруг вещи. Ибо недобросовестные граждане могут просто подтвердить, что карточка действительно принадлежит им, а доказывать правдивость слов нужно в банке.

Плохая идея — публиковать объявления в Интернете с фотографией карты. Мошенники по номеру и другим данным смогут сломать доступ к счету, похитив деньги. Как результат — в краже могут обвинить человека, нашедшего карточку.

Заметив платежный инструмент в банкомате, не трогайте его руками. Очень легко стать правонарушителем, вытащив чужую карточку из установки. Следует начать новый сеанс, а банкомат автоматически затянет пластик внутрь, откуда его достанут сотрудники финучреждения во время следующей инкассации.

Понятно, что ни в коем случае нельзя пользоваться картой для оплаты товаров и услуг. Банк зафиксирует все операции, точное время и дату, а полиция сможет получить запись с камер наблюдения (например, если вы купите продукты в магазине).

Как действовать, если нашли банковскую карту

Вариантов немного. Во-первых, нужно позвонить по номеру, указанному на обороте пластика. Банк сразу заблокирует карту, дабы злоумышленники не смогли похитить деньги. Во-вторых, вы можете отнести платежный инструмент в ближайшее отделение финучреждения, после чего избавитесь от ответственности.

Как вариант — банк может попросить собственноручно утилизировать карту. К примеру, разрезать ножницами на несколько частей, повредив магнитную ленту. Тогда пластик точно не принесет никакой пользы мошенникам, ведь персональные данные (реквизиты, CVV-код и срок действия) будут уничтожены.

Если вам поручили сохранить карту до прибытия полиции, старайтесь держать ее в неприкосновенном месте, чтобы не допустить утечку конфиденциальной информации. Обнаружив чьи-то финансовые сведения, очень просто превратиться в подозреваемого по уголовному делу.

Напомним, некоторые клиенты Ощадбанка жалуются на неактивные платежные карты за границей. После окончания срока действия счета переставали работать, хотя банк продлил срок для всех карточек во время военного положения. В финучреждении рассказали способы, как исправить ситуацию.

Также мы писали, что ПриватБанк может заблокировать виртуальную карту "Национального кэшбэка". Один из клиентов пожаловался на закрытие счета из-за исполнительного производства. В некоторых случаях ограничение можно снять.

деньги банки мошенничество банковские карты банковские счета

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