Пенсии, цены и зарплаты — что приготовил для украинцев март 2025

Деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Март 2025 года встретил украинцев весомыми нововведениями. Например, абсолютному большинству пенсионеров проиндексировали ежемесячные выплаты. Плюс изменилась форма фискальных чеков, а фармацевтические производители согласились снизить цены на популярные лекарственные средства.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие изменения ввели для украинцев в марте.

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Индексация пенсий

Более 10 млн пенсионеров начнут получать повышенное денежное обеспечение. Индексация коснется почти всех, она будет находиться на уровне 11,5%, что является достаточно ощутимым финансовым увеличением (хотя инфляцию все равно не компенсирует). Перерасчет пенсий затронет такие категории украинцев:

9,2 млн пенсионеров на общих основаниях;

672 000 пенсионеров силовых ведомств;

98 000 лиц с инвалидностью и получателей выплат в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы;

79 600 лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий;

23 400 бывших сотрудников органов местного самоуправления и государственных служащих.

Согласно информации от Пенсионного фонда, уже началось финансирование выплат за март. На денежное обеспечение через Укрпошту направили 1,5 млрд гривен, на оплату больничных — 86,4 млн гривен. Минимальная надбавка составляет 100 грн, максимальная — 1 500 грн.

Новая форма фискального чека

С 1 марта предприниматели должны выдавать клиентам расчетные документы по обновленной форме, согласно приказу Минфина от 21.01.2016 №13 (в редакции от 22.11.2024 №601). Среди важных изменений — появление строк "Решта" и "Засоби оплати", а также отказ от реквизитов "Касир" и "Держатель ЕПЗ".

Также чек обязательно должен содержать QR-код со ссылкой на Систему учета данных регистраторов расчетных операций. За выдачу документа старой формы ФЛП грозят финансовые санкции, поскольку такой чек считается недействительным. Могут оштрафовать на 100% стоимости проданных товаров.

Плюс не стоит забывать об обязанности установки РРО. Отсутствие кассового аппарата или POS-терминала в торговой точке наказывается санкцией в размере 100% суммы, полученной от клиента (150% в случае повторного нарушения).

Сниженная стоимость лекарств

По данным Министерства здравоохранения, с 2022 года лекарства украинского производства подорожали на 25-131%. Чтобы исправить ситуацию и стабилизировать стоимость препаратов, был инициирован ряд регуляторных изменений. В частности снижение цен на сотню самых популярных лекарств с 1 марта. Список опубликовали на официальном сайте Минздрава.

Удешевление коснется средств, спрос на которые стабильно высокий:

ибупрофен;

цитрамон;

парацетамол;

валидол;

корвалол;

левомицетин;

диазолин;

пиколакс;

физраствор;

мукалтин и др.

Цены в аптеках упадут на 10-30%. Ко всему, поставщикам и дистрибьюторам запретили устанавливать наценку более 8% от оптовой стоимости продукта, чтобы компании не пытались заработать как можно больше на продаже лекарств.

Увеличение стипендий курсантов

В конце 2024 года заместитель министра обороны Сергей Мельник заявил, что курсанты военных вузов будут получать повышенное денежное обеспечение с 1 марта. В частности студентам 1-2 курсов будут выплачивать минимальную зарплату, то есть 8 000 грн.

"С учетом того, что заработная плата будет повышаться, денежное обеспечение также будет увеличиваться в соответствующем коэффициенте. Курсанты 3-4 курсов, которые приравниваются к контрактной службе, будут получать более 20 тысяч гривен", — констатировал Мельник.

Что касается размера зарплаты непосредственно военнослужащих, то их денежное обеспечение не претерпело изменений.

Напомним, многие украинцы волнуются, что в аптеках станет меньше ассортимента лекарственных средств из-за принудительного снижения цен. Но министр здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что инициатива никак не повлияет на обеспечение аптек товарами.

Также мы писали, как именно изменилась форма фискального чека с 1 марта. Мы сравнили старый и новый чеки, найдя отличия в реквизитах.