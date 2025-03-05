Пенсии, цены и зарплаты — что приготовил для украинцев март 2025

Новые пенсии и цены — что коснется всех украинцев в марте
Март 2025 года встретил украинцев весомыми нововведениями. Например, абсолютному большинству пенсионеров проиндексировали ежемесячные выплаты. Плюс изменилась форма фискальных чеков, а фармацевтические производители согласились снизить цены на популярные лекарственные средства.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие изменения ввели для украинцев в марте.
Индексация пенсий
Более 10 млн пенсионеров начнут получать повышенное денежное обеспечение. Индексация коснется почти всех, она будет находиться на уровне 11,5%, что является достаточно ощутимым финансовым увеличением (хотя инфляцию все равно не компенсирует). Перерасчет пенсий затронет такие категории украинцев:
- 9,2 млн пенсионеров на общих основаниях;
- 672 000 пенсионеров силовых ведомств;
- 98 000 лиц с инвалидностью и получателей выплат в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы;
- 79 600 лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий;
- 23 400 бывших сотрудников органов местного самоуправления и государственных служащих.
Согласно информации от Пенсионного фонда, уже началось финансирование выплат за март. На денежное обеспечение через Укрпошту направили 1,5 млрд гривен, на оплату больничных — 86,4 млн гривен. Минимальная надбавка составляет 100 грн, максимальная — 1 500 грн.
Новая форма фискального чека
С 1 марта предприниматели должны выдавать клиентам расчетные документы по обновленной форме, согласно приказу Минфина от 21.01.2016 №13 (в редакции от 22.11.2024 №601). Среди важных изменений — появление строк "Решта" и "Засоби оплати", а также отказ от реквизитов "Касир" и "Держатель ЕПЗ".
Также чек обязательно должен содержать QR-код со ссылкой на Систему учета данных регистраторов расчетных операций. За выдачу документа старой формы ФЛП грозят финансовые санкции, поскольку такой чек считается недействительным. Могут оштрафовать на 100% стоимости проданных товаров.
Плюс не стоит забывать об обязанности установки РРО. Отсутствие кассового аппарата или POS-терминала в торговой точке наказывается санкцией в размере 100% суммы, полученной от клиента (150% в случае повторного нарушения).
Сниженная стоимость лекарств
По данным Министерства здравоохранения, с 2022 года лекарства украинского производства подорожали на 25-131%. Чтобы исправить ситуацию и стабилизировать стоимость препаратов, был инициирован ряд регуляторных изменений. В частности снижение цен на сотню самых популярных лекарств с 1 марта. Список опубликовали на официальном сайте Минздрава.
Удешевление коснется средств, спрос на которые стабильно высокий:
- ибупрофен;
- цитрамон;
- парацетамол;
- валидол;
- корвалол;
- левомицетин;
- диазолин;
- пиколакс;
- физраствор;
- мукалтин и др.
Цены в аптеках упадут на 10-30%. Ко всему, поставщикам и дистрибьюторам запретили устанавливать наценку более 8% от оптовой стоимости продукта, чтобы компании не пытались заработать как можно больше на продаже лекарств.
Увеличение стипендий курсантов
В конце 2024 года заместитель министра обороны Сергей Мельник заявил, что курсанты военных вузов будут получать повышенное денежное обеспечение с 1 марта. В частности студентам 1-2 курсов будут выплачивать минимальную зарплату, то есть 8 000 грн.
"С учетом того, что заработная плата будет повышаться, денежное обеспечение также будет увеличиваться в соответствующем коэффициенте. Курсанты 3-4 курсов, которые приравниваются к контрактной службе, будут получать более 20 тысяч гривен", — констатировал Мельник.
Что касается размера зарплаты непосредственно военнослужащих, то их денежное обеспечение не претерпело изменений.
Напомним, многие украинцы волнуются, что в аптеках станет меньше ассортимента лекарственных средств из-за принудительного снижения цен. Но министр здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что инициатива никак не повлияет на обеспечение аптек товарами.
Также мы писали, как именно изменилась форма фискального чека с 1 марта. Мы сравнили старый и новый чеки, найдя отличия в реквизитах.
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