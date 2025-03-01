Фіскальні чеки з березня 2025 — що було у старих і чим відрізняються нові (фото)

Фіскальні чеки змінилися — який вигляд тепер мають і що з’явилося
Магазини повинні видавати нові фіскальні чеки з 1 березня. Реквізити в розрахунковому документі трохи змінили, що покупці можуть легко помітити, здійснивши покупку товару. Відтепер у чеку мають вказувати додаткову інформацію, якої раніше не було.
Сайт Новини.LIVE розповідає, що нового з’явилося в чеках і який вони мають вигляд з 1 березня 2025 року.
Як відрізняються старі та нові чеки
Вагомих відмінностей немає, просто додалося кілька нових полів, а певні рядки з відомостями повністю забрали. Ми відвідали продуктовий магазин у Києві 23 лютого і 1 березня, щоб порівняти розрахункові документи.
Найбільше кидається в очі наявність поля "Решта" в нижній частині чека. Одне з головних нововведень для фізичних осіб-підприємців — якраз поява інформації про суму залишку (вказується у випадку оплати готівкою). Навіть якщо касир не видає решту, рядок з нульовим залишком має бути присутній.
Ще одна зміна — введення поля "Засоби оплати". Податковий консультант Михайло Смокович показав у власному Telegram-каналі, який вигляд це має на практиці. Інформація потрібна для уточнення способу здійснення фінансової операції, якщо не готівкою.
"Якщо видаємо чек на "Безготівкові" операції, то має бути реквізит "Форма оплати" — "Безготівкова", і реквізит "Засоби оплати". В чеку, який дав для прикладу, вказано "Картка", — написав фахівець.
Серед інших можливих варіантів — по номеру картки ФОПа, через посилання на Інтернет-сайті, за допомогою подарункового сертифікату чи електронного грошового замінника, через небанківські надавачі платіжних послуг або термінали самообслуговування тощо.
Ще можна помітити відсутність рядка "Касир" на чеку від 28 лютого, де зазвичай друкували лінію з місцем для підпису. Зауважимо, підприємці та постачальники РРО мали кілька місяців, аби внести зміни в апарати. Оновлення відбувалося поступово, тому деякі реквізити вже стали звичними в чеках.
Що ще мають знати українці
Нагадаємо, за видачу чеків старої форми підприємців будуть штрафувати. Адже неоновлення розрахункового документу кваліфікують як відсутність дійсного чека. Тоді доведеться заплатити чималу суму — 100% вартості всіх проданих таким чином товарів.
Також ми писали, що фізичні особи-підприємці повинні звітувати за формою 20-ОПП, якщо володіють об’єктами оподаткування. Йдеться про нерухомість, транспортні засоби тощо. Навіть оренда офісного приміщення або робочого транспорту рахується.
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