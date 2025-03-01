Фіскальні чеки з березня 2025 — що було у старих і чим відрізняються нові (фото)

POS-термінал у руках. Фото: Pexels

Магазини повинні видавати нові фіскальні чеки з 1 березня. Реквізити в розрахунковому документі трохи змінили, що покупці можуть легко помітити, здійснивши покупку товару. Відтепер у чеку мають вказувати додаткову інформацію, якої раніше не було.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що нового з’явилося в чеках і який вони мають вигляд з 1 березня 2025 року.

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Як відрізняються старі та нові чеки

Вагомих відмінностей немає, просто додалося кілька нових полів, а певні рядки з відомостями повністю забрали. Ми відвідали продуктовий магазин у Києві 23 лютого і 1 березня, щоб порівняти розрахункові документи.

Найбільше кидається в очі наявність поля "Решта" в нижній частині чека. Одне з головних нововведень для фізичних осіб-підприємців — якраз поява інформації про суму залишку (вказується у випадку оплати готівкою). Навіть якщо касир не видає решту, рядок з нульовим залишком має бути присутній.

Фіскальний чек старого зразка. Фото: Новини.LIVE

Фіскальний чек нового зразка. Фото: Новини.LIVE

Ще одна зміна — введення поля "Засоби оплати". Податковий консультант Михайло Смокович показав у власному Telegram-каналі, який вигляд це має на практиці. Інформація потрібна для уточнення способу здійснення фінансової операції, якщо не готівкою.

"Якщо видаємо чек на "Безготівкові" операції, то має бути реквізит "Форма оплати" — "Безготівкова", і реквізит "Засоби оплати". В чеку, який дав для прикладу, вказано "Картка", — написав фахівець.

Серед інших можливих варіантів — по номеру картки ФОПа, через посилання на Інтернет-сайті, за допомогою подарункового сертифікату чи електронного грошового замінника, через небанківські надавачі платіжних послуг або термінали самообслуговування тощо.

Порівняння реквізитів у фіскальних чеках. Фото: Telegram/pro_podatky_fop

Ще можна помітити відсутність рядка "Касир" на чеку від 28 лютого, де зазвичай друкували лінію з місцем для підпису. Зауважимо, підприємці та постачальники РРО мали кілька місяців, аби внести зміни в апарати. Оновлення відбувалося поступово, тому деякі реквізити вже стали звичними в чеках.

Що ще мають знати українці

Нагадаємо, за видачу чеків старої форми підприємців будуть штрафувати. Адже неоновлення розрахункового документу кваліфікують як відсутність дійсного чека. Тоді доведеться заплатити чималу суму — 100% вартості всіх проданих таким чином товарів.

Також ми писали, що фізичні особи-підприємці повинні звітувати за формою 20-ОПП, якщо володіють об’єктами оподаткування. Йдеться про нерухомість, транспортні засоби тощо. Навіть оренда офісного приміщення або робочого транспорту рахується.