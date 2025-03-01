Фискальные чеки с марта 2025 — что было в старых и чем отличаются новые (фото)

POS-терминал в руках. Фото: Pexels

Магазины должны выдавать новые фискальные чеки с 1 марта. Реквизиты в расчетном документе немного изменили, что покупатели могут легко заметить, совершив покупку товара. Отныне в чеке должны указывать дополнительную информацию, которой раньше не было.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нового появилось в чеках и как они будут выглядеть с 1 марта 2025 года.

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Как отличаются старые и новые чеки

Весомых отличий нет, просто добавилось несколько новых полей, а определенные строки со сведениями полностью забрали. Мы посетили продуктовый магазин в Киеве 23 февраля и 1 марта, чтобы сравнить расчетные документы.

Больше всего бросается в глаза наличие поля "Решта" в нижней части чека. Одно из главных нововведений для физических лиц-предпринимателей — как раз появление информации о сумме остатка (указывается в случае оплаты наличными). Даже если кассир не выдает сдачу, строка с нулевым остатком должна присутствовать.

Фискальный чек старого образца. Фото: Новини.LIVE

Фискальный чек нового образца. Фото: Новини.LIVE

Еще одно изменение — введение поля "Засоби оплати". Налоговый консультант Михаил Смокович показал в собственном Telegram-канале, как это выглядит на практике. Информация нужна для уточнения способа осуществления финансовой операции, если не наличкой.

"Если выдаем чек на "Безготівкові" операции, то должен быть реквизит "Форма оплати" — "Безготівкова", и реквизит "Засоби оплати". В чеке, который дал для примера, указано "Картка", — написал специалист.

Среди других возможных вариантов — по номеру карты ФЛП, через ссылку на Интернет-сайте, с помощью подарочного сертификата или электронного денежного заменителя, через небанковские поставщики платежных услуг или терминалы самообслуживания.

Сравнение реквизитов в фискальных чеках. Фото: Telegram/pro_podatky_fop

Еще можно заметить отсутствие строки "Касир" на чеке от 28 февраля, где обычно печатали линию с местом для подписи. Предприниматели и поставщики РРО имели несколько месяцев, чтобы внести изменения в аппараты. Обновление происходило постепенно, поэтому некоторые реквизиты уже стали привычными в чеках.

Что еще должны знать украинцы

Напомним, за выдачу чеков старой формы предпринимателей будут штрафовать. Ведь необновление расчетного документа квалифицируют как отсутствие действительного чека. Тогда придется заплатить немалую сумму — 100% стоимости всех проданных таким образом товаров.

Также мы писали, что физические лица-предприниматели должны отчитываться по форме 20-ОПП, если владеют объектами налогообложения. Речь идет о недвижимости, транспортных средствах и тому подобное. Даже аренда офисного помещения или рабочего транспорта считается.