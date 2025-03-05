Пенсії, ціни і зарплати — що приготував для українців березень 2025

Гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Березень 2025 року зустрів українців вагомими нововведеннями. Наприклад, абсолютній більшості пенсіонерів проіндексували щомісячні виплати. Плюс змінилася форма фіскальних чеків, а фармацевтичні виробники погодилися знизити ціни на популярні лікарські засоби.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які зміни запровадили для українців у березні.

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Індексація пенсій

Понад 10 млн пенсіонерів почнуть отримувати підвищене грошове забезпечення. Індексація торкнеться майже всіх, вона перебуватиме на рівні 11,5%, що є досить відчутним фінансовим збільшенням (хоча інфляцію все одно не компенсує). Перерахунок пенсій зачепить такі категорії українців:

9,2 млн пенсіонерів на загальних підставах;

672 000 пенсіонерів силових відомств;

98 000 осіб з інвалідністю та отримувачів виплат у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи;

79 600 осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій;

23 400 колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців.

Згідно з інформацією від Пенсійного фонду, вже розпочалося фінансування виплат за березень. На грошове забезпечення через Укрпошту спрямували 1,5 млрд гривень, на оплату лікарняних — 86,4 млн гривень. Мінімальна надбавка становить 100 грн, максимальна — 1 500 грн.

Нова форма фіскального чека

З 1 березня підприємці повинні видавати клієнтам розрахункові документи за оновленою формою, згідно з наказом Мінфіну від 21.01.2016 №13 (у редакції від 22.11.2024 №601). Серед важливих змін — поява рядків "Решта" і "Засоби оплати", а також відмова від реквізитів "Касир" і "Держатель ЕПЗ".

Також чек обов’язково повинен містити QR-код із посиланням на Систему обліку даних реєстраторів розрахункових операцій. За видачу документа старої форми ФОПу загрожують фінансові санкції, оскільки такий чек вважається недійсним. Можуть оштрафувати на 100% вартості проданих товарів.

Плюс не варто забувати про обов’язок встановлення РРО. Відсутність касового апарату чи POS-терміналу в торговій точці карається санкцією розміром 100% суми, отриманої від клієнта (150% у випадку повторного порушення).

Знижена вартість ліків

За даними Міністерства охорони здоров’я, з 2022 року ліки українського виробництва подорожчали на 25-131%. Щоб виправити ситуацію і стабілізувати вартість препаратів, було ініційовано низку регуляторних змін. Зокрема зниження цін на сотню найпопулярніших ліків із 1 березня. Список опублікували на офіційному сайті МОЗ.

Здешевлення торкнеться засобів, попит на які стабільно високий:

ібупрофен;

цитрамон;

парацетамол;

валідол;

корвалол;

левоміцетин;

діазолін;

піколакс;

фізрозчин;

мукалтин та ін.

Ціни в аптеках упадуть на 10-30%. До всього, постачальникам і дистриб’юторам заборонили встановлювати націнку понад 8% від гуртової вартості продукту, аби компанії не намагалися заробити якнайбільше на продажу ліків.

Збільшення стипендій курсантів

Наприкінці 2024 року заступник міністра оборони Сергій Мельник заявив, що курсанти військових ЗВО отримуватимуть підвищене грошове забезпечення з 1 березня. Зокрема студентам 1-2 курсів виплачуватимуть мінімальну зарплату, тобто 8 000 грн.

"З урахуванням того, що заробітна плата буде підвищуватись, грошове забезпечення також збільшуватиметься у відповідному коефіцієнті. Курсанти 3-4 курсів, які прирівнюються до контрактної служби, отримуватимуть понад 20 тисяч гривень", — констатував Мельник.

Що стосується розміру зарплати безпосередньо військовослужбовців, то їх грошове забезпечення не зазнало змін.

Нагадаємо, чимало українців хвилюються, що в аптеках поменшає асортименту лікарських засобів через примусове зниження цін. Але міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко запевнив, що ініціатива ніяк не вплине на забезпечення аптек товарами.

Також ми писали, як саме змінилася форма фіскального чека з 1 березня. Ми порівняли старий та новий чеки, знайшовши відмінності в реквізитах.