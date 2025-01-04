Курс доллара в Украине — сколько может стоить валюта в 2025 году

Человек заходит в обменник. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

В 2025 году украинцы увидят курс доллара на уровне 42 гривны за доллар и выше в начале года, а к его завершению он может достичь около 47 гривен за доллар. Это несмотря на то, что в Государственном бюджете на 2025 год заложен прогноз в 45 гривен за доллар.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

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По словам эксперта, в течение 2025 года стоит ожидать постепенного подорожания доллара, как это было в прошлом году. Поскольку в бюджете указан среднегодовой курс на уровне 45 гривен, в конце года можно прогнозировать курс в пределах 47-47,5 гривен за доллар.

Пендзин пояснил, что в Украине фактически есть только один основной продавец валюты — Национальный банк, который контролирует динамику курса. Эксперт убежден, что в Украине отсутствует валютный рынок в привычном смысле.

"В нормальных условиях есть много продавцов валюты — экспортеры, и много покупателей — импортеры, и взаимодействие их спроса и предложения формирует курс. Плюс есть регулятор, который сверху стоит и, в лучшем случае, выкупает или делает какие-то интервенции. Так функционирует нормальный валютный рынок", — подчеркнул он.

Что еще говорят эксперты о курсе доллара в 2025 году

Экономист Алексей Кущ в анализе для ZN.ua предположил, что в 2025 году Украина может столкнуться с новыми экономическими трудностями, в частности, курс доллара может достичь 47 гривен или даже превысить 50 гривен при пессимистическом сценарии. По основному сценарию:

уровень безработицы снизится до 11-13%;

ВВП может сохранить рост на уровне 3-4%;

девальвация гривны не должна превысить темпы инфляции, которая ожидается на уровне 8-10%;

Однако, по мнению эксперта, экономика страны столкнется с двумя основными вызовами:

продолжение энергетического кризиса;

кризис на рынке труда из-за усиления мобилизационных мер, что приведет к уменьшению экономически активного населения.

Если ситуация на фронте ухудшится или внешняя поддержка снизится, экономический рост может замедлиться до 0-2%, инфляция вырастет до 10-15%, а курс доллара превысит 50 гривен. Кроме того, уровень безработицы может вырасти до 20%.

Ранее мы писали, что валютный рынок в Украине отражает влияние внешних и внутренних факторов, в частности решений НБУ и геополитической ситуации, определяющих курс валют. В 2024 году доллар и евро росли, а следующий год может принести новые сюрпризы для украинцев.

Также мы рассказывали, что криптовалюта ошеломила трейдеров стремительным ростом биткоина. С ноября 2024 года курс вырос с 70 000 до 108 000 долларов в декабре. Аналитики прогнозируют продолжение этого тренда в 2025 году, хотя все зависит от одного важного фактора.