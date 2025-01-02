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Долар у висхідній позиції — що з курсом на початку 2025 року

2 січня 2025 16:55
Єлизавета Супівська - редактор
Курс долара в Україні 2 січня – що відбувається після Нового року
Обмінний пункт. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Єлизавета Супівська - редактор

В перші дні 2025 року американська валюта поводить себе, як передбачали експерти. Долар подорожчав і перетнув психологічну позначку, що свідчить про подальшу девальвацію гривні. На готівковому ринку середній продаж скоро може досягти рівня 43 грн/дол.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з курсом долара на початку січня 2025 року.

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Щодня Національний банк розраховує офіційний курс гривні до долара, на основі чого фінансові установи і готівковий ринок встановлюють актуальні показники купівлі-продажу. Станом на 2 січня американська валюта перебувала на рівні 41,97 грн/дол., але вже наступного дня курс підніметься до психологічної позначки — 42,03 грн/дол.

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Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

Оскільки черговий рубіж було взято, експерти впевнені, що найближчим часом долар планомірно дорожчатиме. Регулятор намагатиметься стримувати девальвацію гривні, але навіть у 2024 році втручання НБУ було недостатньо — долар виріс у ціні на 10%. Не виключено, що цьогорічні темпи будуть аналогічними чи навіть швидшими.

Що відбувається в обмінниках

Протягом тижня — наприкінці грудня і на початку січня — американська валюта невтомно дорожчала на готівковому ринку. Це очікувана реакція на розрахунок Нацбанку, адже обмінний курс давно перетнув психологічну позначку. Станом на 2 грудня середні показники купівлі-продажу долара по Україні такі:

  • купівля — 42,40 грн/дол.;
  • продаж — 42,45 грн/дол.
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Коливання курсу долара в обмінниках України. Фото: скриншот/Мінфін

Різниця між готівковим та офіційним курсом виникає внаслідок багатьох факторів. По-перше, НБУ розраховує індикативний показник на основі міжбанківських торгів, але не враховує реальну оперативну зміну попиту/пропозиції. По-друге, обмінні пункти повинні закладати в курс валют свою маржу для покриття витрат і отримання прибутку.

Не варто забувати про існування певних обмежень для регулювання курсу. Адже НБУ як регулятор валютного ринку повинен стримувати офіційний курс в умовах економічної нестабільності. Натомість готівкові показники демонструють виключно ринкові реалії.

Нагадаємо, деякі експерти не виключають, що американська валюта коштуватиме близько 50 грн/дол. Імпортерам доведеться закладати витрати в ціни на товари/послуги, аби уникнути зайвого фінансового навантаження. Іншими словами, вартість товарів збільшиться.

Також ми писали, що курс долара може сягнути показника 49 грн у разі перемир’я з Росією на невигідних для України умовах. Вартість валюти виросте через підвищення глобальних ризиків та економічну невизначеність. Щоправда, прогноз може не справдитися.

НБУ курс валют курс долара обмінники обмін валют

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