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Доллар в восходящей позиции — что с курсом в начале 2025 года

2 января 2025 16:55
Елизавета Супивская - редактор
Курс доллара в Украине 2 января – что происходит после Нового года
Обменный пункт. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Елизавета Супивская - редактор

В первые дни 2025 года американская валюта ведет себя, как предполагали эксперты. Доллар подорожал и пересек психологическую отметку, что свидетельствует о дальнейшей девальвации гривны. На наличном рынке средняя продажа скоро может достигнуть уровня 43 грн/долл.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с курсом доллара в начале января 2025 года.

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Ежедневно Национальный банк рассчитывает официальный курс гривны по отношению к доллару, на основе чего финансовые учреждения и наличный рынок устанавливают актуальные показатели купли-продажи. По состоянию на 2 января американская валюта находилась на уровне 41,97 грн/долл., но на следующий день курс поднимется до психологической отметки — 42,03 грн/долл.

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Динамика официального курса гривны по отношению к доллару. Фото: скриншот/НБУ

Поскольку очередной рубеж был взят, эксперты уверены, что в ближайшее время доллар будет планомерно дорожать. Регулятор попытается сдерживать девальвацию гривны, но даже в 2024 году вмешательства НБУ было недостаточно — доллар вырос в цене на 10%. Не исключено, что темпы в этом году будут аналогичными или даже быстрее.

Что происходит в обменниках

В течение недели — в конце декабря и начале января — американская валюта без устали дорожала на наличном рынке. Это ожидаемая реакция на расчет Нацбанка, ведь обменный курс давно пересек психологическую отметку. По состоянию на 2 декабря средние показатели купли-продажи доллара по Украине такие:

  • покупка — 42,40 грн/долл.;
  • продажа — 42,45 грн/долл.
Доллар в восходящей позиции — что с курсом в начале 2025 года - фото 2
Колебания курса доллара в обменниках Украины. Фото: скриншот/Минфин

Разница между наличным и официальным курсом возникает из-за многих факторов. Во-первых, НБУ рассчитывает индикативный показатель на основе межбанковских торгов, но не учитывает реальное оперативное изменение спроса/предложения. Во-вторых, обменные пункты должны закладывать в курс валют свою маржу для покрытия расходов и получения прибыли.

Не следует забывать о существовании определенных ограничений для регулирования курса. Ведь НБУ, как регулятор валютного рынка, должен сдерживать официальный курс в условиях экономической нестабильности. Тогда как наличные показатели демонстрируют исключительно рыночные реалии.

Напомним, некоторые эксперты не исключают, что американская валюта будет стоить около 50 грн/долл. Импортерам придется закладывать расходы в цены на товары/услуги, чтобы избежать излишней финансовой нагрузки. Другими словами, стоимость товаров увеличится.

Также мы писали, что курс доллара может достичь показателя в 49 грн в случае перемирия с Россией на невыгодных для Украины условиях. Стоимость валюты вырастет из-за повышения глобальных рисков и экономической неопределенности. Правда, прогноз может не сбыться.

НБУ курс валют курс доллара обменники обмен валют

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