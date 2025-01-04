Курс долара в Україні — скільки може коштувати валюта у 2025 році

Нове зростання курсу — що буде з доларом у 2025 році
У 2025 році українці побачать курс долара на рівні 42 гривні за долар і вище на початку року, а до його завершення він може досягти близько 47 гривень за долар. Це попри те, що в Державному бюджеті на 2025 рік закладено прогноз у 45 гривень за долар.
Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив Олег Пендзин, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.
Що буде з доларом у 2025 році
За словами експерта, впродовж 2025 року варто очікувати поступове подорожчання долара, як це було минулого року. Оскільки в бюджеті зазначено середньорічний курс на рівні 45 гривень, наприкінці року можна прогнозувати курс у межах 47-47,5 гривень за долар.
Пендзин пояснив, що в Україні фактично є лише один основний продавець валюти — Національний банк, який контролює динаміку курсу. Експерт переконаний, що в Україні відсутній валютний ринок у звичному сенсі.
"В нормальних умовах є багато продавців валюти — експортери, і багато покупців — імпортери, і взаємодія їх попиту та пропозиції формує курс. Плюс є регулятор, який зверху стоїть і, в кращому випадку, викупляє або робить якісь інтервенції. Так функціонує нормальний валютний ринок", — підкреслив він.
Що ще кажуть експерти про курс долара у 2025 році
Економіст Олексій Кущ в аналізі для ZN.ua припустив, що у 2025 році Україна може зіткнутися з новими економічними труднощами, зокрема курс долара може досягти 47 гривень або навіть перевищити 50 гривень за песимістичного сценарію. За основним сценарієм:
- рівень безробіття знизиться до 11-13%;
- ВВП може зберегти зростання на рівні 3-4%;
- девальвація гривні не повинна перевищити темпи інфляції, яка очікується на рівні 8-10%.
Однак, на думку експерта, економіка країни зіткнеться з двома основними викликами:
- продовження енергетичної кризи;
- криза на ринку праці через посилення мобілізаційних заходів, що призведе до зменшення економічно активного населення.
Якщо ситуація на фронті погіршиться або зовнішня підтримка знизиться, економічне зростання може сповільнитися до 0-2%, інфляція зросте до 10-15%, а курс долара перевищить 50 гривень. Крім того, рівень безробіття може зрости до 20%.
Раніше ми писали, що валютний ринок в Україні відображає вплив зовнішніх і внутрішніх факторів, зокрема рішень НБУ та геополітичної ситуації, що визначають курс валют. У 2024 році долар і євро зростали, а наступний рік може принести нові сюрпризи для українців.
Також ми розповідали, що криптовалюта приголомшила трейдерів стрімким зростанням біткоїна. З листопада 2024 року курс зріс з 70 000 до 108 000 доларів у грудні. Аналітики прогнозують продовження цього тренду у 2025 році, хоча все залежить від одного важливого фактору.
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