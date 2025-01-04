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Нове зростання курсу — що буде з доларом у 2025 році

4 січня 2025 12:14
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Курс долара в Україні — скільки може коштувати валюта у 2025 році
Людина заходить в обмінник. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

У 2025 році українці побачать курс долара на рівні 42 гривні за долар і вище на початку року, а до його завершення він може досягти близько 47 гривень за долар. Це попри те, що в Державному бюджеті на 2025 рік закладено прогноз у 45 гривень за долар.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив Олег Пендзин, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

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За словами експерта, впродовж 2025 року варто очікувати поступове подорожчання долара, як це було минулого року. Оскільки в бюджеті зазначено середньорічний курс на рівні 45 гривень, наприкінці року можна прогнозувати курс у межах 47-47,5 гривень за долар.

Пендзин пояснив, що в Україні фактично є лише один основний продавець валюти — Національний банк, який контролює динаміку курсу. Експерт переконаний, що в Україні відсутній валютний ринок у звичному сенсі. 

"В нормальних умовах є багато продавців валюти — експортери, і багато покупців — імпортери, і взаємодія їх попиту та пропозиції формує курс. Плюс є регулятор, який зверху стоїть і, в кращому випадку, викупляє або робить якісь інтервенції. Так функціонує нормальний валютний ринок", — підкреслив він.

Що ще кажуть експерти про курс долара у 2025 році

Економіст Олексій Кущ в аналізі для ZN.ua припустив, що у 2025 році Україна може зіткнутися з новими економічними труднощами, зокрема курс долара може досягти 47 гривень або навіть перевищити 50 гривень за песимістичного сценарію. За основним сценарієм:

  • рівень безробіття знизиться до 11-13%;
  • ВВП може зберегти зростання на рівні 3-4%;
  • девальвація гривні не повинна перевищити темпи інфляції, яка очікується на рівні 8-10%. 

Однак, на думку експерта, економіка країни зіткнеться з двома основними викликами:

  • продовження енергетичної кризи;
  • криза на ринку праці через посилення мобілізаційних заходів, що призведе до зменшення економічно активного населення.

Якщо ситуація на фронті погіршиться або зовнішня підтримка знизиться, економічне зростання може сповільнитися до 0-2%, інфляція зросте до 10-15%, а курс долара перевищить 50 гривень. Крім того, рівень безробіття може зрости до 20%.

Раніше ми писали, що валютний ринок в Україні відображає вплив зовнішніх і внутрішніх факторів, зокрема рішень НБУ та геополітичної ситуації, що визначають курс валют. У 2024 році долар і євро зростали, а наступний рік може принести нові сюрпризи для українців.

Також ми розповідали, що криптовалюта приголомшила трейдерів стрімким зростанням біткоїна. З листопада 2024 року курс зріс з 70 000 до 108 000 доларів у грудні. Аналітики прогнозують продовження цього тренду у 2025 році, хоча все залежить від одного важливого фактору.

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00:50 РФ атакувала Чернігівщину КАБами — є поранені та пошкодження

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