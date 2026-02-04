Илон Маск установил новый рекорд и поднял планку для самых богатых людей в мире

Илон Маск. Фото: Reuters

Американский предприниматель Илон Маск вошел в историю как первый человек, чье личное состояние превысило 800 миллиардов долларов. Это произошло после сделки, в рамках которой компания SpaceX объединилась с компанией xAI.

О том, как могло измениться состояние Илона Маска после этой сделки, сообщает Forbes.

Реклама

Читайте также:

Каким состоянием теперь владеет самый богатый человек в мире

После слияния новую компанию оценивают в 1,25 триллиона долларов, что принесло Маску дополнительно около 84 миллиардов долларов. В результате его общее состояние выросло до рекордных 852 миллиардов долларов.

До сделки Маск владел примерно 42% SpaceX — этот пакет оценивали в 336 миллиардов долларов. В декабре компанию в целом оценивали в 800 миллиардов долларов. Также бизнесмену принадлежало почти 49% xAI, стоимость которых составляла около 122 миллиардов долларов при общей оценке компании в 250 миллиардов.

После объединения SpaceX получила оценку в 1 триллион долларов, а xAI сохранила стоимость в 250 миллиардов. По подсчетам Forbes, Маск контролирует около 43% новой компании — пакет акций ориентировочной стоимостью 542 миллиарда долларов. Сейчас SpaceX является его самым дорогим активом.

Кроме этого, Маску принадлежит 12% акций Tesla стоимостью 178 миллиардов долларов, а также опционы на акции компании еще на 124 миллиарда долларов. В эти подсчеты не входит новая программа вознаграждения Tesla, одобренная в ноябре. Она может принести Маску до 1 триллиона долларов в виде акций, если компания достигнет поставленных стратегических целей в течение следующих десяти лет.

Какие финансовые рекорды установил Илон Маск

За последние четыре месяца Маск установил сразу несколько финансовых рекордов:

В октябре он первым в мире превысил отметку в 500 миллиардов долларов. В середине декабря его состояние выросло до 600 миллиардов после повышения оценки SpaceX. Через несколько дней — до 700 миллиардов долларов после восстановления его опционов на акции Tesla решением суда.

Второе место в списке самых богатых людей мира занимает соучредитель Google Ларри Пейдж с состоянием около 281 миллиарда долларов. Разница между ним и Маском составляет почти 580 миллиардов долларов.

Ранее мы писали, что самой богатой женщиной Европы уже много лет остается Франсуаза Бетанкур-Майерс — наследница косметического гиганта L'Oréal. По оценке Forbes, в августе 2025 года она занимала 20-е место в мировом рейтинге с состоянием около 95,8 млрд долларов.

Также мы рассказывали, что список миллиардеров Forbes не ограничивается только США: в нем представлены бизнесмены из разных стран. Поэтому у некоторых возникает вопрос, кто является самым богатым человеком Польши и какие активы ему принадлежат.