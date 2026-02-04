Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Новая вершина богатства — состояние Илона Маска превысило отметку 800 млрд

Новая вершина богатства — состояние Илона Маска превысило отметку 800 млрд

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 12:12
Илон Маск установил новый рекорд и поднял планку для самых богатых людей в мире
Илон Маск. Фото: Reuters

Американский предприниматель Илон Маск вошел в историю как первый человек, чье личное состояние превысило 800 миллиардов долларов. Это произошло после сделки, в рамках которой компания SpaceX объединилась с компанией xAI.

О том, как могло измениться состояние Илона Маска после этой сделки, сообщает Forbes.

Реклама
Читайте также:

Каким состоянием теперь владеет самый богатый человек в мире

После слияния новую компанию оценивают в 1,25 триллиона долларов, что принесло Маску дополнительно около 84 миллиардов долларов. В результате его общее состояние выросло до рекордных 852 миллиардов долларов.

До сделки Маск владел примерно 42% SpaceX — этот пакет оценивали в 336 миллиардов долларов. В декабре компанию в целом оценивали в 800 миллиардов долларов. Также бизнесмену принадлежало почти 49% xAI, стоимость которых составляла около 122 миллиардов долларов при общей оценке компании в 250 миллиардов.

После объединения SpaceX получила оценку в 1 триллион долларов, а xAI сохранила стоимость в 250 миллиардов. По подсчетам Forbes, Маск контролирует около 43% новой компании — пакет акций ориентировочной стоимостью 542 миллиарда долларов. Сейчас SpaceX является его самым дорогим активом.

Кроме этого, Маску принадлежит 12% акций Tesla стоимостью 178 миллиардов долларов, а также опционы на акции компании еще на 124 миллиарда долларов. В эти подсчеты не входит новая программа вознаграждения Tesla, одобренная в ноябре. Она может принести Маску до 1 триллиона долларов в виде акций, если компания достигнет поставленных стратегических целей в течение следующих десяти лет.

Какие финансовые рекорды установил Илон Маск

За последние четыре месяца Маск установил сразу несколько финансовых рекордов:

  1. В октябре он первым в мире превысил отметку в 500 миллиардов долларов.
  2. В середине декабря его состояние выросло до 600 миллиардов после повышения оценки SpaceX.
  3. Через несколько дней — до 700 миллиардов долларов после восстановления его опционов на акции Tesla решением суда.

Второе место в списке самых богатых людей мира занимает соучредитель Google Ларри Пейдж с состоянием около 281 миллиарда долларов. Разница между ним и Маском составляет почти 580 миллиардов долларов.

Ранее мы писали, что самой богатой женщиной Европы уже много лет остается Франсуаза Бетанкур-Майерс — наследница косметического гиганта L'Oréal. По оценке Forbes, в августе 2025 года она занимала 20-е место в мировом рейтинге с состоянием около 95,8 млрд долларов.

Также мы рассказывали, что список миллиардеров Forbes не ограничивается только США: в нем представлены бизнесмены из разных стран. Поэтому у некоторых возникает вопрос, кто является самым богатым человеком Польши и какие активы ему принадлежат.

Илон Маск деньги SpaceX богатство финансы
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации