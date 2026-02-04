Ілон Маск встановив новий рекорд і підняв планку для найбагатших людей у світі

Ілон Маск. Фото: Reuters

Американський підприємець Ілон Маск увійшов в історію як перша людина, чиї особисті статки перевищили 800 мільярдів доларів. Це сталося після угоди, в межах якої компанія SpaceX об’єдналася з компанією xAI.

Про те, як могли змінитись статки Ілона Маска після цієї угоди, повідомляє Forbes.

Реклама

Читайте також:

Якими статками тепер володіє найбагатша людина у світі

Після злиття нову компанію оцінюють у 1,25 трильйона доларів, що принесло Маску додатково близько 84 мільярдів доларів. У результаті його загальні статки зросли до рекордних 852 мільярдів доларів.

До угоди Маск володів приблизно 42% SpaceX — цей пакет оцінювали у 336 мільярдів доларів. У грудні компанію загалом оцінювали в 800 мільярдів доларів. Також бізнесмену належало майже 49% xAI, вартість яких становила близько 122 мільярдів доларів при загальній оцінці компанії у 250 мільярдів.

Після об’єднання SpaceX отримала оцінку в 1 трильйон доларів, а xAI зберегла вартість у 250 мільярдів. За підрахунками Forbes, Маск контролює близько 43% нової компанії — пакет акцій орієнтовною вартістю 542 мільярди доларів. Наразі SpaceX є його найдорожчим активом.

Крім цього, Маску належить 12% акцій Tesla вартістю 178 мільярдів доларів, а також опціони на акції компанії ще на 124 мільярди доларів. У ці підрахунки не входить нова програма винагороди Tesla, схвалена у листопаді. Вона може принести Маску до 1 трильйона доларів у вигляді акцій, якщо компанія досягне поставлених стратегічних цілей упродовж наступних десяти років.

Які фінансові рекорди встановив Ілон Маск

За останні чотири місяці Маск встановив одразу кілька фінансових рекордів:

У жовтні він першим у світі перевищив позначку в 500 мільярдів доларів. У середині грудня його статки зросли до 600 мільярдів після підвищення оцінки SpaceX. Через кілька днів — до 700 мільярдів доларів після відновлення його опціонів на акції Tesla рішенням суду.

Друге місце у списку найбагатших людей світу посідає співзасновник Google Ларрі Пейдж зі статками близько 281 мільярд доларів. Різниця між ним та Маском становить майже 580 мільярдів доларів.

Раніше ми писали, що найзаможнішою жінкою Європи вже багато років залишається Франсуаза Бетанкур-Маєрс — спадкоємиця косметичного гіганта L’Oréal. За оцінкою Forbes, у серпні 2025 року вона посідала 20-те місце у світовому рейтингу зі статками близько 95,8 млрд доларів.

Також ми розповідали, що список мільярдерів Forbes не обмежується лише США: у ньому представлені бізнесмени з різних країн. Тож у декого виникає питання, хто є найбагатшою людиною Польщі та які активи їй належать.