Найбагатший поляк — хто такий Міхал Соловов і скільки має мільярдів

Мільярдер Міхал Соловов. Фото: Reuters

Рейтинг світових мільярдерів складається не лише з американців. У списку Forbes фігурує чимало громадян інших держав. Зокрема цікаво дізнатися, хто найбагатша людина Польщі, чим володіє та як досягла неймовірних висот у бізнесу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чим займається польський мільярдер Міхал Соловов.

Реклама

Читайте також:

Хто такий Міхал Соловов

Згідно зі списком Forbes, лише 10 поляків можуть похвалитися статками понад 1 млрд доларів. Найбагатший серед них — підприємець-автогонщик Міхал Соловов. Його багатство оцінили у 13,1 млрд доларів станом на 2025 рік, що дозволило чоловіку розміститися на 178 позиції глобального рейтингу світових мільярдерів.

Міхал Соловов побудував масштабну бізнес-імперію, що охоплює:

хімічну промисловість (володіє компанією-виробником хімічної сировини Synthos, однією з найбільших у вітчизняній галузі);

девелоперський бізнес (Echo Investment);

виробництво санітарної кераміки (торгова марка Cersanit);

виробництво паркету (Barlinek).

"Соловов має найбільш диверсифіковану групу з різних галузей, що значно стабілізує його статки. Він багато інвестує в ядерну енергетику, що дає шанс на значне масштабування бізнесу. Мільярдер активно розвиває інвестиції в безвуглецеві джерела енергії", — йдеться в матеріалі Forbes.

А починалося все з перепродажу німецьких автомобілів у Польщі. Перший вдалий бізнес-проєкт допоміг чоловіку відкрити будівельну фірму Mitex зі зведення будинків/саун і прокладання комунікацій. Пізніше Соловов переїхав у Варшаву і вклався у мережу мінімаркетів Polish Life Improvement.

Далі на черзі виявилася купівля акцій ізраїльської компанії на межі банкрутства, яку шляхом вдалих управлінських рішень вдалося перетворити на успішну медіакомпанію Echo Investment. Бізнесмен інвестував у нерухомість, навіть створив власну радіомережу після придбання низки провінційних видань.

Список польських мільярдерів, окрім Соловова, також поповнили Томаш Бернацький (засновник мережі Dino), Єжи Старак (власник фармацевтичного виробника Polpharma), Зигмунт Солож-Жак (засновник Telewizja Polsat), Павел Мархевка (власник виробника комп’ютерних ігор Techland) та інші.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, найбагатшою жінкою в Європі вважається спадкоємиця французької б'юті-компанії L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Маєрс. ЇЇ статки на серпень 2025 року оцінювали в 95,8 млрд доларів. Франсуаза опинилася на двадцятій позиції рейтингу Forbes.

Також ми писали, що чекає українців у Польщі найближчим часом. Мінімальна зарплата залишиться на поточному рівні, а виплати можуть скасувати для деяких категорій іноземців через вето, накладене президентом Навроцьким.