Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Найбагатша людина Польщі — чим займається і скільки має мільярдів

Найбагатша людина Польщі — чим займається і скільки має мільярдів

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 16:20
Найбагатший поляк — хто такий Міхал Соловов і скільки має мільярдів
Мільярдер Міхал Соловов. Фото: Reuters

Рейтинг світових мільярдерів складається не лише з американців. У списку Forbes фігурує чимало громадян інших держав. Зокрема цікаво дізнатися, хто найбагатша людина Польщі, чим володіє та як досягла неймовірних висот у бізнесу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чим займається польський мільярдер Міхал Соловов.

Реклама
Читайте також:

Хто такий Міхал Соловов

Згідно зі списком Forbes, лише 10 поляків можуть похвалитися статками понад 1 млрд доларів. Найбагатший серед них — підприємець-автогонщик Міхал Соловов. Його багатство оцінили у 13,1 млрд доларів станом на 2025 рік, що дозволило чоловіку розміститися на 178 позиції глобального рейтингу світових мільярдерів.

Міхал Соловов побудував масштабну бізнес-імперію, що охоплює:

  • хімічну промисловість (володіє компанією-виробником хімічної сировини Synthos, однією з найбільших у вітчизняній галузі);
  • девелоперський бізнес (Echo Investment);
  • виробництво санітарної кераміки (торгова марка Cersanit);
  • виробництво паркету (Barlinek).

"Соловов має найбільш диверсифіковану групу з різних галузей, що значно стабілізує його статки. Він багато інвестує в ядерну енергетику, що дає шанс на значне масштабування бізнесу. Мільярдер активно розвиває інвестиції в безвуглецеві джерела енергії", — йдеться в матеріалі Forbes.

А починалося все з перепродажу німецьких автомобілів у Польщі. Перший вдалий бізнес-проєкт допоміг чоловіку відкрити будівельну фірму Mitex зі зведення будинків/саун і прокладання комунікацій. Пізніше Соловов переїхав у Варшаву і вклався у мережу мінімаркетів Polish Life Improvement.

Далі на черзі виявилася купівля акцій ізраїльської компанії на межі банкрутства, яку шляхом вдалих управлінських рішень вдалося перетворити на успішну медіакомпанію Echo Investment. Бізнесмен інвестував у нерухомість, навіть створив власну радіомережу після придбання низки провінційних видань.

Список польських мільярдерів, окрім Соловова, також поповнили Томаш Бернацький (засновник мережі Dino), Єжи Старак (власник фармацевтичного виробника Polpharma), Зигмунт Солож-Жак (засновник Telewizja Polsat), Павел Мархевка (власник виробника комп’ютерних ігор Techland) та інші.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, найбагатшою жінкою в Європі вважається спадкоємиця французької б'юті-компанії L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Маєрс. ЇЇ статки на серпень 2025 року оцінювали в 95,8 млрд доларів. Франсуаза опинилася на двадцятій позиції рейтингу Forbes.

Також ми писали, що чекає українців у Польщі найближчим часом. Мінімальна зарплата залишиться на поточному рівні, а виплати можуть скасувати для деяких категорій іноземців через вето, накладене президентом Навроцьким.

Польща рейтинг Forbes мільярдери багатство бізнес
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації