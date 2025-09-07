Самый богатый поляк — кто такой Михал Соловов и сколько имеет миллиардов

Миллиардер Михал Соловов. Фото: Reuters

Рейтинг мировых миллиардеров состоит не только из американцев. В списке Forbes фигурирует немало граждан других государств. В частности интересно узнать, кто самый богатый человек Польши, чем владеет и как достиг невероятных высот в бизнесе.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, чем занимается польский миллиардер Михал Соловов.

Кто такой Михал Соловов

Согласно списку Forbes, только 10 поляков могут похвастаться состоянием более 1 млрд долларов. Самый богатый среди них — предприниматель-автогонщик Михал Соловов. Его богатство оценили в 13,1 млрд долларов по состоянию на 2025 год, что позволило мужчине разместиться на 178 позиции глобального рейтинга мировых миллиардеров.

Михал Соловов построил масштабную бизнес-империю, охватывающую:

химическую промышленность (владеет компанией-производителем химического сырья Synthos, одной из крупнейших в отечественной отрасли);

девелоперский бизнес (Echo Investment);

производство санитарной керамики (торговая марка Cersanit);

производство паркета (Barlinek).

"Соловов имеет наиболее диверсифицированную группу из разных отраслей, что значительно стабилизирует его состояние. Он много инвестирует в ядерную энергетику, что дает шанс на значительное масштабирование бизнеса. Миллиардер активно развивает инвестиции в безуглеродные источники энергии", — говорится в материале Forbes.

А начиналось все с перепродажи немецких автомобилей в Польше. Первый удачный бизнес-проект помог мужчине открыть строительную фирму Mitex по возведению домов/саун и прокладке коммуникаций. Позже Соловов переехал в Варшаву и вложился в сеть минимаркетов Polish Life Improvement.

Далее на очереди оказалась покупка акций израильской компании на грани банкротства, которую путем удачных управленческих решений удалось превратить в успешную медиакомпанию Echo Investment. Бизнесмен инвестировал в недвижимость, даже создал собственную радиосеть после приобретения ряда провинциальных изданий.

Список польских миллиардеров, кроме Соловова, также пополнили Томаш Бернацкий (основатель сети Dino), Ежи Старак (владелец фармацевтического производителя Polpharma), Зигмунт Солож-Жак (основатель Telewizja Polsat), Павел Мархевка (владелец производителя компьютерных игр Techland) и другие.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, самой богатой женщиной в Европе считается наследница французской бьюти-компании L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Маерс. Ее состояние на август 2025 года оценивали в 95,8 млрд долларов. Франсуаза оказалась на двадцатой позиции рейтинга Forbes.

Также мы писали, что ждет украинцев в Польше в ближайшее время. Минимальная зарплата останется на текущем уровне, а выплаты могут отменить для некоторых категорий иностранцев из-за вето, наложенного президентом Навроцким.