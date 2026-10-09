Центры депортации мигрантов: в каких странах появятся штабы

Трое мужчин. Фото: УНИАН

Европейский Союз приступает к подготовке новой системы депортации мигрантов. Она может быть расположена за пределами Шенгенской зоны. Целых пять государств уже работают над соответствующими проектами и готовятся к переговорам со странами-партнерами. Параллельно министры внутренних дел ЕС обсудили укрепление внешних границ и возможный механизм реагирования на масштабные миграционные кризисы.

Сайт Новини.LIVE выяснял, как и где будут работать новые системы возвращения иностранцев на родину.

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Кто работает над новой системой

Германия, Австрия, Дания, Греция и Нидерланды провели отдельную встречу по вопросу создания центров депортации в третьих странах. Немецкий министр внутренних дел Александр Добриндт сообщил, что страны готовят переговоры с государствами, которые потенциально могут разрешить размещение таких центров. По его словам, договоренности должны быть долгосрочными и юридически устойчивыми, в частности с учетом возможных судебных процессов и решений. Добриндт предположил, что первые соглашения могут появиться уже в этом году.

Какие страны могут стать партнерами

Как отмечает испанское издание, официальные направления во время встречи не были названы. В то же время, по информации различных СМИ, среди возможных первых партнеров рассматривают Руанду и Узбекистан. Австрийский министр внутренних дел Герхард Карнер заявил, что работа над проектами продвигается хорошо. Он связал эту инициативу с намерением изменить европейскую политику в сфере миграции и предоставления убежища, а также усилить меры по пресечению деятельности перевозчиков нелегальных мигрантов.

Швеция пока не заявила о готовности присоединиться. Там хотят сначала увидеть пилотный проект и оценить его результаты. В то же время шведская сторона подчеркнула, что такой механизм не следует воспринимать как универсальное решение проблемы возвращения мигрантов.

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Механизм реагирования

Отдельной темой встречи министров стала подготовка общеевропейского механизма реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с активными миграционными процессами по всей Европе.

Еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер отметил, что ситуация с мигрантами в Испании стала одним из факторов, повлиявших на создание новой системы. В скором времени лидеры ЕС должны обсудить дальнейшее направление работы над механизмом. По словам Бруннера, механизм должен соответствовать международному праву и предусматривать соблюдение прав человека.

Почему Испания скептически относится к новой системе

Испанская сторона отнеслась к будущему механизму с осторожностью. Дипломатические источники пояснили, что в Мадриде опасаются возможности использования нового инструмента для ограничения права на убежище. В то же время позиция Испании может измениться после того, как станет ясно, каким именно будет окончательный вариант механизма.

Брюссель укрепит свои границы

Магнус Бруннер представил план из пяти направлений, призванный повысить устойчивость и безопасность внешних границ ЕС. Среди предложенных мер — усиление сотрудничества со странами-партнерами для предотвращения нелегальной миграции.

Министры также обсудили ситуацию в Шенгенской зоне. Особое внимание уделили тому, что в течение года одиннадцать стран ЕС возобновили временные проверки на внутренних границах, в частности из-за миграционного кризиса в Испании

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