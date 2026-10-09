Центры депортации мигрантов: в каких странах появятся штабы

Новая миграционная политика ЕС: где могут появиться центры депортации
Европейский Союз приступает к подготовке новой системы депортации мигрантов. Она может быть расположена за пределами Шенгенской зоны. Целых пять государств уже работают над соответствующими проектами и готовятся к переговорам со странами-партнерами. Параллельно министры внутренних дел ЕС обсудили укрепление внешних границ и возможный механизм реагирования на масштабные миграционные кризисы.
Сайт Новини.LIVE выяснял, как и где будут работать новые системы возвращения иностранцев на родину.
Кто работает над новой системой
Германия, Австрия, Дания, Греция и Нидерланды провели отдельную встречу по вопросу создания центров депортации в третьих странах. Немецкий министр внутренних дел Александр Добриндт сообщил, что страны готовят переговоры с государствами, которые потенциально могут разрешить размещение таких центров. По его словам, договоренности должны быть долгосрочными и юридически устойчивыми, в частности с учетом возможных судебных процессов и решений. Добриндт предположил, что первые соглашения могут появиться уже в этом году.
Какие страны могут стать партнерами
Как отмечает испанское издание, официальные направления во время встречи не были названы. В то же время, по информации различных СМИ, среди возможных первых партнеров рассматривают Руанду и Узбекистан. Австрийский министр внутренних дел Герхард Карнер заявил, что работа над проектами продвигается хорошо. Он связал эту инициативу с намерением изменить европейскую политику в сфере миграции и предоставления убежища, а также усилить меры по пресечению деятельности перевозчиков нелегальных мигрантов.
Швеция пока не заявила о готовности присоединиться. Там хотят сначала увидеть пилотный проект и оценить его результаты. В то же время шведская сторона подчеркнула, что такой механизм не следует воспринимать как универсальное решение проблемы возвращения мигрантов.
Механизм реагирования
Отдельной темой встречи министров стала подготовка общеевропейского механизма реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с активными миграционными процессами по всей Европе.
Еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер отметил, что ситуация с мигрантами в Испании стала одним из факторов, повлиявших на создание новой системы. В скором времени лидеры ЕС должны обсудить дальнейшее направление работы над механизмом. По словам Бруннера, механизм должен соответствовать международному праву и предусматривать соблюдение прав человека.
Почему Испания скептически относится к новой системе
Испанская сторона отнеслась к будущему механизму с осторожностью. Дипломатические источники пояснили, что в Мадриде опасаются возможности использования нового инструмента для ограничения права на убежище. В то же время позиция Испании может измениться после того, как станет ясно, каким именно будет окончательный вариант механизма.
Брюссель укрепит свои границы
Магнус Бруннер представил план из пяти направлений, призванный повысить устойчивость и безопасность внешних границ ЕС. Среди предложенных мер — усиление сотрудничества со странами-партнерами для предотвращения нелегальной миграции.
Министры также обсудили ситуацию в Шенгенской зоне. Особое внимание уделили тому, что в течение года одиннадцать стран ЕС возобновили временные проверки на внутренних границах, в частности из-за миграционного кризиса в Испании
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