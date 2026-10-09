Центри депортації мігрантів: у яких країнах з'являться штаби

Три чоловіки. Фото: УНІАН

Європейський Союз переходить до підготовки нової системи депортації мігрантів. Вона може бути розташована за межами Шенгену. Одразу п'ять держав уже працюють над відповідними проєктами та готують переговори з країнами-партнерами. Паралельно міністри внутрішніх справ ЄС обговорили посилення зовнішніх кордонів і можливий механізм реагування на масштабні міграційні кризи.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, як і де працюватимуть нові системи повернення іноземців додому.

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Хто працює над новою системою

Німеччина, Австрія, Данія, Греція та Нідерланди провели окрему зустріч щодо створення центрів депортації у третіх країнах. Німецький міністр внутрішніх справ Александер Добріндт повідомив, що країни готують переговори з державами, які потенційно можуть дозволити розташування таких центрів. За його словами, домовленості мають бути довгостроковими та юридично стійкими, зокрема з огляду на можливі судові процеси й рішення. Добріндт припустив, що перші домовленості можуть з'явитися вже цього року.

Які країни можуть стати партнерами

Як зазначає іспанське видання, офіційних напрямків під час зустрічі не назвали. Водночас, за інформацією різних медіа, серед можливих перших партнерів розглядають Руанду та Узбекистан. Австрійський міністр внутрішніх справ Герхард Карнер заявив, що робота над проєктами просувається добре. Він пов'язав ініціативу з наміром змінити європейську політику у сфері міграції та притулку, а також посилити стримування діяльності перевізників нелегальних мігрантів.

Швеція поки не заявила про готовність долучитися. Там хочуть спочатку побачити пілотний проєкт і оцінити його результати. Водночас шведська сторона наголосила, що такий механізм не варто сприймати як універсальне вирішення проблеми повернення мігрантів.

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Механізм реагування

Окремою темою зустрічі міністрів стала підготовка загальноєвропейського механізму реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані з активними міграційними процесами по всій Європі.

Єврокомісар із внутрішніх справ Магнус Бруннер зазначив, що ситуація з мігрантами в Іспанії стала одним із чинників для створення нової системи. У майбутньому лідери ЄС мають обговорити подальший напрямок роботи над механізмом. За словами Бруннера, механізм має відповідати міжнародному праву та передбачати дотримання прав людини.

Чому Іспанія не охоче ставиться до нової системи

Іспанська сторона поставилася до майбутнього механізму обережно. Дипломатичні джерела пояснили, що в Мадриді побоюються можливості використання нового інструменту для обмеження права на притулок. Водночас іспанська позиція може змінитися після того, як стане зрозуміло, яким саме буде остаточний варіант механізму.

Брюссель посилить свої кордони

Магнус Бруннер представив план із п'яти напрямів, покликаний підвищити стійкість та безпеку зовнішніх кордонів ЄС. Серед запропонованих заходів — посилення співпраці з країнами-партнерами для запобігання нелегальній міграції.

Міністри також обговорили ситуацію в Шенгенській зоні. Окрему увагу приділили тому, що протягом року одинадцять країн ЄС повернули тимчасові перевірки на внутрішніх кордонах, зокрема через міграційну іспанську кризу

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