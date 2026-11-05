Посетители в ЦНАП. Фото: Новини.LIVE

Граждане Украины могут по собственному желанию менять фамилию, имя и отчество. Эта услуга предоставляется официально, а порядок утвержден постановлением Кабинета Министров. В то же время обновление персональных данных предполагает уплату государственной пошлины. Мы разобрались, кому разрешено менять ФИО и сколько это стоит в ноябре 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать о порядке смены имени в Украине.

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Кто может изменить ФИО в 2026 году

Подробный порядок подачи заявлений и механизм их рассмотрения утвержден постановлением правительства от 11 июля 2007 года № 915. Украинское законодательство позволяет самостоятельно изменить фамилию, имя и отчество гражданам, которым исполнилось 16 лет. Подростки в возрасте 14-16 лет тоже имеют право на услугу с согласия родителей/опекунов.

Согласно информации Министерства юстиции, при первом обращении человек должен уплатить пошлину в размере 5,10 грн. Плюс в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) могут действовать тарифы на дополнительные услуги, поэтому стоит ознакомиться с ними перед подачей заявления.

Каждое последующее изменение ФИО обходится украинцам в 51 грн. А лица, проживающие за рубежом, должны дополнительно оплатить консульский сбор. Ограничений на количество обращений не установлено — закон позволяет выбирать новое имя или фамилию сколько угодно раз.

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Куда обратиться для смены имени

Услуга предоставляется в любом территориальном отделении ГРАГС, а в период военного положения место регистрации, то есть прописка, не играет роли. Гражданам, находящимся за рубежом, необходимо обратиться в дипломатическое представительство/консульство в стране проживания.

Требуется предоставить полный пакет документов, а именно:

паспорт;

фотографию;

свидетельство о рождении;

квитанцию об уплате государственной пошлины;

документ о предыдущих изменениях имени (при наличии);

свидетельство о рождении детей (при наличии);

свидетельство о браке или разводе (при наличии).

Стоит помнить, что новое имя предполагает переоформление всех основных документов, в которых указаны персональные данные. Речь идет о паспорте гражданина, загранпаспорте, идентификационном коде, водительском/пенсионном удостоверении и пр.

При этом в ГРАГС не всегда соглашаются выполнить требование клиента. ФИО не меняют, если у человека есть непогашенная судимость, он находится под административным надзором, объявлен в розыск или сознательно предоставил ложную информацию о себе.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцам рекомендуют иметь официальное подтверждение законного пересечения границы. Речь идет о штампе в паспорте, который проставляют в пункте пропуска. Необходимо подать письменный запрос в администрацию Государственной пограничной службы Украины.

Также Новини.LIVE рассказывали, что проверяют в украинцев при пересечении границы. Необходимо иметь все обязательные документы, включая минимальную сумму наличных. Придется подтвердить цель пребывания и финансовое положение, иначе выезд из Украины может не состояться.