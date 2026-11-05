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Головна Економіка Нове прізвище, ім’я, по батькові: хто може змінити ПІБ і скільки це коштує

Нове прізвище, ім’я, по батькові: хто може змінити ПІБ і скільки це коштує

Ua ru
5 листопада 2026 17:12
Хто може змінити ім’я у 2026 році та скільки потрібно заплатити за послугу Новини.LIVE
Відвідувачі в ЦНАПі. Фото: Новини.LIVE

Громадяни України можуть за власним бажанням змінювати прізвище, ім’я та по батькові. Цю послугу надають офіційно, а порядок затверджений постановою Кабінету Міністрів. Водночас оновлення персональних даних передбачає сплату державного мита. Ми розібралися, кому дозволено змінювати ПІБ і скільки це коштує у листопаді 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що треба знати про порядок зміни імені в Україні.

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Хто може змінити своє ПІБ у 2026 році

Детальний порядок подачі заяв і механізм їх розгляду затверджений постановою уряду від 11 липня 2007 року № 915. Українське законодавство дозволяє самостійно змінити прізвище, ім’я та по батькові громадянам, яким виповнилося 16 років. Підлітки у віці 14-16 років теж мають право на послугу за згодою батьків/опікунів.

Згідно з інформацією Міністерства юстиції, в разі першого звернення особа повинна заплатити мито в розмірі 5,10 грн. Плюс у відділі державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) можуть діяти тарифи на додаткові послуги, тому варто ознайомитися з ними перед подачею заяви.

Кожна наступна зміна ПІБ обходиться українцям у 51 грн. А люди, які мешкають за кордоном, ще повинні покрити консульський збір. Обмежень на кількість звернень не встановлено — закон дозволяє обирати нове ім’я чи прізвище скільки завгодно разів.

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Куди звернутися за зміною імені

Послугу надають у будь-якому територіальному відділі ДРАЦС, а в період воєнного стану місце реєстрації, тобто прописка, ролі не грає. Громадянам за кордоном потрібно звернутися до дипломатичного представництва/консульства у країні проживання.

Вимагається надання повного пакета документів, а саме:

  • паспорта;
  • фотокартки;
  • свідоцтва про народження;
  • квитанції про сплату державного мита;
  • документів про попередні зміни імені (за наявності);
  • свідоцтва про народження дітей (за наявності);
  • свідоцтва про шлюб або розлучення (за наявності).

Варто пам’ятати, що нове ім’я передбачає оформлення всіх основних документів, де вказані персональні дані. Йдеться про паспорт громадянина, закордонний паспорт, ідентифікаційний код, водійське/пенсійне посвідчення тощо.

При цьому в ДРАЦС не завжди погоджуються виконати вимогу клієнта. ПІБ не змінюють, якщо людина має непогашену судимість, перебуває під адміністративним наглядом, оголошена у розшук чи свідомо подала неправдиву інформацію про себе.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українцям радять мати офіційне підтвердження законного перетину кордону. Йдеться про штамп у паспорті, який проставляють в пункті пропуску. Необхідно подати письмовий запит до адміністрації Державної прикордонної служби України.

Також Новини.LIVE розповідали, що перевіряють в українців під час перетину кордону. Необхідно мати всі обов’язкові документи включно з мінімальною сумою готівки. Доведеться підтверджувати мету перебування і фінансовий стан, інакше виїзд з України може не відбутися.

персональні дані документи зміни прізвище ім'я
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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