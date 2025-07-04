Минимальная зарплата в Украине — могут ли повысить до 2028 года и какие нюансы надо учесть

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Кабинет министров Украины в проекте Бюджетной декларации предложил увеличить размер минимальной заработной платы на период с 2026 года до 2028 года.

Новини.LIVE разбирались, за счет чего произойдет повышение и хватит ли средств в бюджете для этого.

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Реального повышения минимальной зарплаты не будет?

Отметим, в нынешнем году уровень минимальной заработной платы составляет 8 000 грн в месяц. Ведь Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы предлагал заморозить показатель минимальной заработной платы и прожиточного минимума.

Несмотря на то, что в новой Бюджетной декларации на 2026-2028 годы увеличение размера минимальной заработной запланировано на сумму примерно 685 гривен, реального ее увеличения, из-за инфляции, не произойдет. Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

"Повышение прожиточного минимума запланировано исключительно на спрогнозированную инфляцию. Поэтому реального роста не будет, а номинально будет полностью профинансировано из доходов бюджета, которые инфляционно вырастут", — отметил эксперт.

Будут ли поднимать размер налогов для повышения социальных выплат?

Для того чтобы этого не произошло, чиновники будут рассчитывать на инфляционный эффект, считает председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"Для того, чтобы обеспечить рост минимальной заработной платы и не поднимать при этом налоги, можно рассчитывать только на инфляционный эффект. То есть только из-за инфляции, соответственно, происходит увеличение поступления от налогов, акцизов, сборов, пошлин. И из-за такого инфляционного эффекта правительство в любое время, даже во время войны имеет возможность часть этого инфляционного эффекта направить на повышение этих социальных платежей. В частности, на поднятие размера прожиточного минимума и минимальных зарплат", — пояснил экономист журналисту Новини.LIVE.

В то же время инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что по состоянию на сейчас вопрос повышения минимальной заработной платы является больше декларативной историей от Кабмина:

"Сейчас это все больше похоже на декларативную историю. Тем более, что деньги на это действительно нужны. Но где их взять — пока непонятно. В рамках индексации, конечно, должны подниматься социальные стандарты".

Как отметил Сергей Фурса, говорить о том, что для этого будут подниматься налоги, или будут искать источники для финансирования расходов госбюджета — пока рано.

Напомним, наименьший гарантированный уровень оплаты труда, установленный государством, называют в Украине "минималкой". Этот показатель не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения. Также мы писали о том, какие суммы получат работники с минимальной зарплатой в 2025 году.