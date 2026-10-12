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Главная Экономика Двое экономистов из США получили Нобелевскую премию: чем они известны

Двое экономистов из США получили Нобелевскую премию: чем они известны

Ua ru
12 октября 2026 16:20
Нобелевская премия по экономике в 2026 году: кого и за какие достижения отметили
Роберт Холл и Майкл Вудфорд стали победителями Нобелевской премии по экономике. Фото: Nobel Prize﻿ / Facebook

В Швеции объявили лауреатов Нобелевской премии по экономике 2026 года. Награду получили два американских ученых, чьи исследования должны помочь в борьбе с экономическими кризисами и инфляцией. Результаты их работы уже используются центральными банками и финансовыми ведомствами многих стран.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Нобелевского комитета.

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Чем отметились лауреаты

Нобелевскую премию по экономике получили Роберт Холл и Майкл Вудфорд из США. Их отметили за разработку микроэкономических основ макроэкономической стабилизации.

Роберт Холл работает в Стэнфордском университете, а Майкл Вудфорд — в Колумбийском университете. Ученые исследовали, как решения людей и компаний влияют на экономику в целом и как государства могут использовать эти знания, чтобы смягчать последствия кризисов.

Ранее экономические модели в значительной степени опирались на статистические связи между инфляцией, производством и потреблением. Холл и Вудфорд предложили иной подход. Они показали, что для понимания экономических процессов необходимо учитывать поведение отдельных домохозяйств и предприятий. На основе этих исследований были разработаны новые макроэкономические модели, позволяющие точнее оценивать последствия экономических решений.

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Как исследования помогают бороться с кризисами

Экономика постоянно переживает периоды роста и спада. Если своевременно принимать соответствующие меры, можно смягчить колебания, сдержать инфляцию и снизить риск затяжного кризиса.

Исследования лауреатов помогли лучше понять, как на экономику влияют решения центральных банков и правительств. Речь идет, например, об изменении процентных ставок, государственных расходов и налогов.

Что известно о Нобелевской премии по экономике

Награда по экономике имеет свою отдельную историю. Ее официальное название — Премия Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Ее учредил Банк Швеции в 1968 году, а впервые вручили в 1969-м.

Объявление лауреатов по экономике 12 октября завершило Нобелевскую неделю 2026 года, которая началась 5 октября. Ранее были названы победители в области медицины, физики, химии, литературы и лауреатка премии мира.

Ранее Новини.LIVE писали, что банки будут сотрудничать с исполнительной службой при взыскании долгов. После расширения автоматизированной системы банки смогут быстрее проверять документы и выполнять распоряжения исполнителей, а аресты после погашения задолженности должны сниматься оперативнее. Изменения коснутся людей с открытыми исполнительными производствами, в частности из-за коммунальных долгов, штрафов или кредитов.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему Нацбанк отказался печатать гривну для покрытия дефицита госбюджета. В 2022 году благодаря эмиссии государство получило почти 400 миллиардов гривен, но годовая инфляция приблизилась к 27%. Сейчас Украина рассчитывает на международную помощь и внутренние займы, а возвращение к эмиссии НБУ допускает только в чрезвычайных обстоятельствах.

инфляция Нобелевская премия экономика исследование американцы
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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