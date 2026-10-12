Нобелівська премія з економіки у 2026 році: кого і за які досягнення відзначили

Роберт Холл та Майкл Вудфорд стали переможцями Нобелівської премії з економіки. Фото: Nobel Prize﻿ / Facebook

У Швеції оголосили лауреатів Нобелівської премії з економіки 2026 року. Нагороду отримали двоє американських науковців, чиї дослідження мають допомогти у боротьбі з економічними кризами та інфляцією. Результати їхньої роботи вже використовують центральні банки та фінансові відомства багатьох країн.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію Нобелівського комітету.

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Чим відзначилися лауреати

Нобелівську премію з економіки отримали Роберт Холл і Майкл Вудфорд зі США. Їх відзначили за розробку мікроекономічних основ макроекономічної стабілізації.

Роберт Холл працює у Стенфордському університеті, а Майкл Вудфорд — у Колумбійському університеті. Науковці досліджували, як рішення людей і компаній впливають на економіку загалом та як держави можуть використовувати ці знання, щоб пом'якшувати наслідки криз.

Раніше економічні моделі значною мірою спиралися на статистичні зв'язки між інфляцією, виробництвом і споживанням. Холл і Вудфорд запропонували інший підхід. Вони показали, що для розуміння економічних процесів потрібно враховувати поведінку окремих домогосподарств і підприємств. На основі цих досліджень були розроблені нові макроекономічні моделі, які дозволяють точніше оцінювати наслідки економічних рішень.

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Як дослідження допомагають боротися з кризами

Економіка постійно переживає періоди зростання та спаду. Якщо вчасно вживати відповідних заходів, можна пом'якшити коливання, стримати інфляцію та зменшити ризик затяжної кризи.

Дослідження лауреатів допомогли краще зрозуміти, як на економіку впливають рішення центральних банків та урядів. Йдеться, наприклад, про зміну відсоткових ставок, державних витрат і податків.

Що відомо про Нобелівську премію з економіки

Нагорода з економіки має окрему історію. Її офіційна назва — Премія Шведського державного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля. Її заснував Банк Швеції у 1968 році, а вперше вручили у 1969-му.

Оголошення лауреатів з економіки 12 жовтня завершило Нобелівський тиждень 2026 року, який розпочався 5 жовтня. Раніше назвали переможців у галузях медицини, фізики, хімії, літератури та лауреатку премії миру.

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