Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Нищета, голод и гендерное неравенство: как выживает Афганистан при талибах

Нищета, голод и гендерное неравенство: как выживает Афганистан при талибах

Ua ru
13 сентября 2026 12:12
Как живёт Афганистан при талибах: кто помогает стране выйти из международной изоляции
Афганец. Фото: УНИАН

Спустя пять лет после хаотичного вывода американских войск и падения Кабула Афганистан практически исчез с первых полос мировых СМИ. Он погрузился в новую фазу хронического чрезвычайного положения. Потеря миллиардов долларов иностранной помощи, опустошительные засухи и полное ущемление прав человека превратили повседневную жизнь афганцев в испытание. Между тем радикальный режим Талибана учится выживать без Запада, перестраивая наркобизнес и ища новых союзников среди тоталитарных государств.

Об этом сообщает Экономическая правда, передают Новини.LIVE.

Реклама

Экономический коллапс

Отсутствие иностранного финансирования сократило экономику страны более чем на четверть. А сокращение гуманитарных контрактов USAID привело к массовому закрытию больниц и нехватке продуктов. Более половины населения нуждается в срочной помощи. Пытаясь отмыть репутацию, талибы уничтожили 95% посевов опийного мака. Однако мгновенно компенсировали потери развертыванием торговли синтетическим метамфетамином.

Параллельно страна превратилась в самое опасное место в мире для женщин:

  1. Там девушкам запрещено посещать школы и университеты.
  2. Домашнее насилие легализовано, а процедура развода для женщин фактически отменена.
  3. Женщинам запрещено даже громко разговаривать на публике или работать в большинстве сфер.

Как тоталитарные государства выводят Афганистан из международной изоляции

Несмотря на статус международного изгнанника, Талибан постепенно восстанавливает внешние связи. Официальное признание режима Россией переросло в военно-техническое сотрудничество и торговлю через Татарстан. С помощью этого Кремль рассчитывает усилить влияние в Центральной Азии.

Читайте также:

Китай действует несколько осторожнее. Не торопясь с формальностями, Пекин активно вступает в добычу афганского лития, меди и нефти через подрядчиков. Кроме того, развитие проектов, а также экспорт хлопка и фруктов в Индию и соседние страны позволяют талибам постепенно пробивать бреши в международной изоляции.

Недавно талибы побывали с визитом в Беларуси. Хотя само государство-агрессор пока не признает новую власть Афганистана, однако на дипломатических встречах с афганцами не исключает возможности дальнейшего сотрудничества.

С чем еще стоит ознакомиться

Ранее Новини.LIVE сообщали о главных угрозах для украинской экономики. Повреждение Россией складов и логистических объектов может сказаться не только на работе отдельных компаний. Сейчас под ударом оказалась значительная часть третичного сектора украинской экономики — торговля и услуги.

Также Новини.LIVE рассказывали, стоит ли украинцам ожидать кризиса с поставками продуктов. Постоянные целенаправленные удары российской армии вынуждают украинский бизнес и государство срочно менять подходы к хранению и транспортировке продуктов питания. Перестройка логистических цепочек в интересах безопасности может привести к незначительному росту стоимости товаров на полках.

террористы Афганистан Талибан права экономический кризис
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации