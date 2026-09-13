Как живёт Афганистан при талибах: кто помогает стране выйти из международной изоляции

Афганец. Фото: УНИАН

Спустя пять лет после хаотичного вывода американских войск и падения Кабула Афганистан практически исчез с первых полос мировых СМИ. Он погрузился в новую фазу хронического чрезвычайного положения. Потеря миллиардов долларов иностранной помощи, опустошительные засухи и полное ущемление прав человека превратили повседневную жизнь афганцев в испытание. Между тем радикальный режим Талибана учится выживать без Запада, перестраивая наркобизнес и ища новых союзников среди тоталитарных государств.

Об этом сообщает Экономическая правда, передают Новини.LIVE.

Реклама

Экономический коллапс

Отсутствие иностранного финансирования сократило экономику страны более чем на четверть. А сокращение гуманитарных контрактов USAID привело к массовому закрытию больниц и нехватке продуктов. Более половины населения нуждается в срочной помощи. Пытаясь отмыть репутацию, талибы уничтожили 95% посевов опийного мака. Однако мгновенно компенсировали потери развертыванием торговли синтетическим метамфетамином.

Параллельно страна превратилась в самое опасное место в мире для женщин:

Там девушкам запрещено посещать школы и университеты. Домашнее насилие легализовано, а процедура развода для женщин фактически отменена. Женщинам запрещено даже громко разговаривать на публике или работать в большинстве сфер.

Как тоталитарные государства выводят Афганистан из международной изоляции

Несмотря на статус международного изгнанника, Талибан постепенно восстанавливает внешние связи. Официальное признание режима Россией переросло в военно-техническое сотрудничество и торговлю через Татарстан. С помощью этого Кремль рассчитывает усилить влияние в Центральной Азии.

Читайте также:

Китай действует несколько осторожнее. Не торопясь с формальностями, Пекин активно вступает в добычу афганского лития, меди и нефти через подрядчиков. Кроме того, развитие проектов, а также экспорт хлопка и фруктов в Индию и соседние страны позволяют талибам постепенно пробивать бреши в международной изоляции.

Недавно талибы побывали с визитом в Беларуси. Хотя само государство-агрессор пока не признает новую власть Афганистана, однако на дипломатических встречах с афганцами не исключает возможности дальнейшего сотрудничества.

С чем еще стоит ознакомиться

Ранее Новини.LIVE сообщали о главных угрозах для украинской экономики. Повреждение Россией складов и логистических объектов может сказаться не только на работе отдельных компаний. Сейчас под ударом оказалась значительная часть третичного сектора украинской экономики — торговля и услуги.

Также Новини.LIVE рассказывали, стоит ли украинцам ожидать кризиса с поставками продуктов. Постоянные целенаправленные удары российской армии вынуждают украинский бизнес и государство срочно менять подходы к хранению и транспортировке продуктов питания. Перестройка логистических цепочек в интересах безопасности может привести к незначительному росту стоимости товаров на полках.