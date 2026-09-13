Як живе Афганістан при талібах: хто допомагає країні вибратись зі світової ізоляції

Афганець. Фото: УНІАН

За п'ять років після хаотичного виведення американських військ і падіння Кабула, Афганістан практично зник з перших шпальт світових ЗМІ. Він занурився у нову фазу хронічного надзвичайного стану. Втрата мільярдів доларів іноземної допомоги, нищівні посухи та повне знецінення прав людини перетворили повсякденне життя афганців на випробовування. Тим часом радикальний режим Талібану вчиться виживати без Заходу, перебудовуючи наркобізнес і шукаючи нових союзників серед тоталітарних держав.

Про це розповідає Економічна правда, передають Новини.LIVE.

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Економічний колапс

Відсутність іноземного фінансування скоротила економіку країни більш ніж на чверть. А скорочення гуманітарних контрактів USAID призвело до масового закриття лікарень і браку продуктів. Більш ніж половина населення потребує термінової допомоги. Намагаючись відбілити репутацію, таліби знищили 95% посівів опійного маку. Проте миттєво компенсували втрати розгортанням торгівлі синтетичним метамфетаміном.

Паралельно країна перетворилася на найнебезпечніше місце у світі для жінок:

Там дівчатам заборонено відвідувати школи та університети. Легалізовано домашнє насильство, а процедура розлучення для жінок фактично скасована. Жінкам заборонено навіть голосно розмовляти на публіці чи працювати у більшості сфер.

Як тоталітарні держави виводять Афганістан з міжнародної ізоляції

Незважаючи на статус міжнародного вигнанця, Талібан поступово відбудовує зовнішні зв'язки. Офіційне визнання режиму Росією переросло у військово-технічну співпрацю та торгівлю через Татарстан. За допомогою цього Кремль розраховує посилити вплив у Центральній Азії.

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Китай діє дещо обережніше. Не поспішаючи з формальностями, Пекін активно заходить у видобуток афганського літію, міді та нафти через підрядників. Крім того, розвиток проєктів, а також експорт бавовни і фруктів до Індії та сусідніх країн дозволяють талібам поступово пробивати прогалини в міжнародній ізоляції.

Нещодавно таліби були з візитом у Білорусі. Хоча сама держава-агресор поки не визнає нову владу Афганістану, проте на дипломатичних зустрічах з афганцями не відкидає можливості щодо подальшої співпраці.

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