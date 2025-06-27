Евро пересекло отметку 49 грн — что происходит с курсом и к чему готовиться украинцам

Купюры евро. Фото: Pexels

Курсы валют в Украине с каждым днем удивляют граждан. Евро покорился новый рекорд в конце июня 2025 года — показатели в банках пересекли психологический уровень 49 грн/евро в продаже. Очевидно, на этом удорожание валюты не прекратится.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с курсом евро в Украине и к чему готовиться гражданам.

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Какой курс евро в банках

По состоянию на 27 июня 2025 года средний курс продажи европейской валюты в банках Украины зафиксировался на уровне 49,075 грн. В некоторых финансовых учреждениях показатели значительно выше:

Глобус — 49,30 грн/евро;

Кристалбанк — 49,25 грн/евро;

Альтбанк — 49,25 грн/евро;

Укрсиббанк — 49,20 грн/евро;

абанк — 49,20 грн/евро.

В государственных ПриватБанке и Ощадбанке показатели курса близки к среднему — 49,050 грн/евро и 49,10 грн/евро соответственно. Всего за неделю европейская валюта в банковских учреждениях Украины подорожала на 1,17%. В обменных пунктах ситуация аналогичная: средняя продажа — 49,05 грн/евро по состоянию на 27 июня.

Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к евро на уровне 48,63 грн.

Динамика курса евро в банках Украины. Фото: скриншот

Чего ожидать от курса евро

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсом евро в Украине в ближайшее время. Резкое подорожание валюты спровоцировано оживленной реакцией Европейского Союза на таможенные импортные ставки, введенные президентом США Дональдом Трампом — 10% на все товары, поставляемые из ЕС.

"Экономика ЕС готова восстанавливаться, она живо реагирует на пошлины и участие США в событиях на Ближнем Востоке. Поэтому евро укрепляется по отношению к доллару, что отражается на курсовых показателях в Украине. Думаю, в июле получим аналогичную тенденцию, валюта дешеветь не будет", — отметил эксперт.

По состоянию на 27 июня евро стоит 1,17 долл. Только в феврале 2025 года американская и европейская валюты были близки к паритету. Но из-за глобальных внешних факторов, в частности политики Дональда Трампа, видим неблагоприятную ситуацию на валютном рынке.

Не исключено, что курсовые показатели стабилизируются в случае заключения нового торгового соглашения между Европой и США, чего стороны планируют достичь до 9 июля. Если таможенные тарифы снизятся, евро тоже ослабит позиции.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, для украинцев могут сильно упростить международные переводы в евро. Для этого надо присоединиться к единой зоне платежей SEPA (Single Euro Payments Area) и создать Реестр счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц.

Также мы писали, что украинцам не обязательно выбрасывать надорванные доллары. Национальный банк определил признаки повреждения, которые не влияют на платежеспособность купюр. Необходимо, чтобы количество надрывов не превышало трех штук длиной до 3 мм каждый.