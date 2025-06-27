Євро перетнуло позначку 49 грн — що відбувається з курсом і до чого готуватися українцям

Купюри євро. Фото: Pexels

Курси валют в Україні з кожним днем дивують громадян. Євро підкорився новий рекорд наприкінці червня 2025 року — показники в банках перетнули психологічний рівень 49 грн/євро у продажу. Очевидно, на цьому дорожчання валюти не припиниться.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з курсом євро в Україні та до чого готуватися громадянам.

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Який курс євро в банках

Станом на 27 червня 2025 року середній курс продажу європейської валюти в банках України зафіксувався на рівні 49,075 грн. У деяких фінансових установах показники значно вищі:

Глобус — 49,30 грн/євро;

Кристалбанк — 49,25 грн/євро;

Альтбанк — 49,25 грн/євро;

Укрсиббанк — 49,20 грн/євро;

абанк — 49,20 грн/євро.

У державних ПриватБанку та Ощадбанку показники курсу близькі до середнього — 49,050 грн/євро та 49,10 грн/євро відповідно. Всього за тиждень європейська валюта в банківських установах України подорожчала на 1,17%. В обмінних пунктах ситуація аналогічна: середній продаж — 49,05 грн/євро станом на 27 червня.

Національний банк розрахував офіційний курс гривні до євро на рівні 48,63 грн.

Динаміка курсу євро в банках України. Фото: скриншот

Чого очікувати від курсу євро

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсом євро в Україні найближчим часом. Різке дорожчання валюти спровоковане жвавою реакцією Європейського Союзу на митні імпортні ставки, запроваджені президентом США Дональдом Трампом — 10% на всі товари, що поставляються з ЄС.

"Економіка ЄС готова відновлюватись, вона жваво реагує на мита й участь США у подіях на Близькому Сході. Тому євро зміцнюється по відношенню до долара, що відображається на курсових показниках в Україні. Думаю, в липні матимемо аналогічну тенденцію, валюта дешевшати не буде", — зауважив експерт.

Станом на 27 червня євро коштує 1,17 дол. Тільки в лютому 2025 року американська та європейська валюти були близькими до паритету. Але через глобальні зовнішні чинники, зокрема політику Дональда Трампа, бачимо несприятливу ситуацію на валютному ринку.

Не виключено, що курсові показники стабілізуються у разі укладення нової торговельної угоди між Європою і США, чого сторони планують досягти до 9 липня. Якщо митні тарифи знизяться, євро також ослабить позиції.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, для українців можуть сильно спростити міжнародні перекази в євро. Для цього треба приєднатися до єдиної зони платежів SEPA (Single Euro Payments Area) і створити Реєстр рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб.

Також ми писали, що українцям не обов’язково викидати надірвані долари. Національний банк визначив ознаки пошкодження, які не впливають на платоспроможність купюр. Необхідно, аби кількість надривів не перевищувала трьох штук довжиною до 3 мм кожний.