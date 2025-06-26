Невигідний курс євро — до чого готуватися українцям у липні 2025 року

Євро в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Наприкінці червня 2025 року курс євро вкотре оновив історичний рекорд, досягнувши показника 48,50 грн. Валютний ринок України стикнувся з несприятливими зовнішніми чинниками, через які вартість європейської грошової одиниці різко виросла. Постає питання, чи залишиться висхідна тенденція в липні.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсом євро найближчим часом.

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Чого чекати від курсу євро в липні

Станом на 26 червня євро коштує 1,17 дол. Планомірне дорожчання почалося в березні, хоча наприкінці лютого 2025 року долар і євро були близькі до паритету. Експерт нагадав, що актуальний показник не є рекордним, адже у 2008 році (період глобальної економічної кризи) курс сягав 1,58 дол./євро.

У березні 2025-го офіційний курс гривні до євро почав стрімко рости. З показника 43,11 грн/євро він піднявся до рекордних 48,50 грн/євро. Тобто іноземна валюта подорожчала на 11,11% всього за чотири місяці. Причиною стала реакція ЄС на імпортні мита президента США Дональда Трампа — 10% на всі товари, транспортовані з Європи.

"Економіка ЄС готова відновлюватись, вона жваво реагує на мита, які вводить Трамп, і на участь США у подіях на Близькому Сході. Тому євро зміцнюється по відношенню до долара, що відображається на курсових показниках в Україні. Думаю, в липні матимемо аналогічну тенденцію, валюта дешевшати не буде", — констатував Олексій Плотніков.

Зауважимо, до 9 липня обидві сторони планують укласти нову торгівельну угоду, яка враховуватиме інтереси американців та європейців. Утім чимало політиків ЄС вважають, що навіть тоді базова ставка 10% збережеться. У разі послаблення митних тарифів не виключена стабілізація курсових показників і повернення до звичного коридору 1,05-1,1 дол./євро.

Динаміка курсу долара до євро. Фото: скриншот

Станом на 26 червня Національний банк розрахував офіційний курс гривні до євро на рівні 48,32 грн. Олексій Плотніков не рекомендує українцям поспішати з обміном валюти, особливо варто утриматися від продажу євро, оскільки найближчим часом не буде різких коливань.

Коли вигідніше міняти валюту

Аналіз динаміки готівкового курсу євро за місяць показав, що в конкретні дні тижня вартість валюти падає, в інші — піднімається. Існує певна закономірність у коливаннях, яку можна відслідкувати завдяки графіку на порталі Мінфін.

Ми відстежили систематичність у піднятті й падінні курсових показників. Виявилося, що найдорожче євро коштувало в такі дні:

3 червня (вівторок);

17 червня (вівторок);

23 червня (вівторок).

Тобто пік вартості традиційно приходиться на першу половину тижня, а здешевлення — на четвер і п’ятницю. Аби отримати максимальну вигоду від обміну євро, українцям потрібно продавати іноземні купюри у вівторок або середу, купувати — наприкінці тижня.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі країни Європи мають статус найдоступніших для життя. До списку увійшли Угорщина, Хорватія, Естонія, Чорногорія та Іспанія — за комфорт, невисоку вартість проживання, поєднання економічних та побутових переваг.

Також ми писали, що робити українцям, які володіють надірваними доларами. Їх не доведеться викидати у разі наявності невеликих надривів — не більше трьох штук довжиною до 3 мм кожний. Інакше альтернатива — віддати валюту на інкасо.