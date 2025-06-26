Невыгодный курс евро — к чему готовиться украинцам в июле 2025 года

Евро в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В конце июня 2025 года курс евро в очередной раз обновил исторический рекорд, достигнув показателя 48,50 грн. Валютный рынок Украины столкнулся с неблагоприятными внешними факторами, из-за которых стоимость европейской денежной единицы резко выросла. Возникает вопрос, останется ли восходящая тенденция в июле.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсом евро в ближайшее время.

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Чего ждать от курса евро в июле

По состоянию на 26 июня евро стоит 1,17 долл. Планомерное удорожание началось в марте, хотя в конце февраля 2025 года доллар и евро были близки к паритету. Эксперт напомнил, что актуальный показатель не является рекордным, ведь в 2008 году (период глобального экономического кризиса) курс достигал 1,58 долл./евро.

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В марте 2025-го официальный курс гривны к евро начал стремительно расти. С показателя 43,11 грн/евро он поднялся до рекордных 48,50 грн/евро. То есть иностранная валюта подорожала на 11,11% всего за четыре месяца. Причиной стала реакция ЕС на импортные пошлины президента США Дональда Трампа — 10% на все товары, транспортируемые из Европы.

"Экономика ЕС готова восстанавливаться, она живо реагирует на пошлины, которые вводит Трамп, и на участие США в событиях на Ближнем Востоке. Поэтому евро укрепляется по отношению к доллару, что отражается на курсовых показателях в Украине. Думаю, в июле получим аналогичную тенденцию, валюта дешеветь не будет", — констатировал Алексей Плотников.

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Отметим, до 9 июля обе стороны планируют заключить новое торговое соглашение, которое будет учитывать интересы американцев и европейцев. Впрочем, многие политики ЕС считают, что даже тогда базовая ставка 10% сохранится. В случае ослабления таможенных тарифов не исключена стабилизация курсовых показателей и возвращение к привычному коридору 1,05-1,1 долл./евро.

Динамика курса доллара к евро. Фото: скриншот

По состоянию на 26 июня Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к евро на уровне 48,32 грн. Алексей Плотников не рекомендует украинцам спешить с обменом валюты, особенно стоит воздержаться от продажи евро, поскольку в ближайшее время не будет резких колебаний.

Когда выгоднее менять валюту

Анализ динамики наличного курса евро за месяц показал, что в конкретные дни недели стоимость валюты падает, в другие — поднимается. Существует определенная закономерность в колебаниях, которую можно отследить благодаря графику на портале Минфин.

Мы отследили систематичность в поднятии и падении курсовых показателей. Оказалось, что дороже всего евро стоило в такие дни:

3 июня (вторник);

17 июня (вторник);

23 июня (вторник).

То есть пик стоимости традиционно приходится на первую половину недели, а удешевление — на четверг и пятницу. Дабы получить максимальную выгоду от обмена евро, украинцам нужно продавать иностранные купюры во вторник или среду, покупать — в конце недели.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые страны Европы имеют статус самых доступных для жизни. В список вошли Венгрия, Хорватия, Эстония, Черногория и Испания — за комфорт, невысокую стоимость проживания, сочетание экономических и бытовых преимуществ.

Также мы писали, что делать украинцам, которые владеют надорванными долларами. Их не придется выбрасывать в случае наличия небольших надрывов — не более трех штук длиной до 3 мм каждый. Иначе альтернатива — отдать валюту на инкассо.