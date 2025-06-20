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Головна Економіка Перекази в євро можуть сильно спростити — що доведеться створити

Перекази в євро можуть сильно спростити — що доведеться створити

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Дата публікації: 20 червня 2025 12:12
Миттєві перекази в євро без комісії — як можуть полегшити українцям платежі у валюті
Приват24 на смартфоні. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Ключові моменти Навіщо потрібен Реєстр рахунків Що дасть приєднання до SEPA Що ще варто знати українцям

Хвилю дискусій серед українців викликало заплановане створення Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб. Але такий крок є необхідністю для швидкого приєднання України до єдиної зони платежів SEPA (Single Euro Payments Area).

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко під час конференції "Економічна та фінансова інтеграція у світі збурень та фрагментації".

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Навіщо потрібен Реєстр рахунків

У квітні 2025 року уряд схвалив пакет законопроєктів, підготованих Міністерством фінансів, щодо приєднання України до системи банківських європлатежів SEPA. Серед ініціатив — норма про запровадження Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, який адмініструватиме Державна податкова служба.

Реєстр міститиме відомості про:

  • банківські рахунки, електронні гаманці громадян, рахунки в цінних паперах, тощо;
  • власників таких рахунків;
  • установи, де відкриті рахунки.

Натомість інформація про рух і залишки коштів, а також про вміст сейфа не передаватиметься. Сергій Марченко уточнив, про проєкт "досить складний, а деякі питання є дискусійними та важкими для сприйняття".

Водночас створення Реєстру — це крок до здійснення платежів у євро. Якщо Україна приєднається до SEPA, громадяни зможуть миттєво і без комісії переказувати валюту за кордон. Не доведеться відкривати окремі банківські рахунки в євро, шукати способи спрощення платежів.

Що дасть приєднання до SEPA

Єдину зону платежів створили у 2008 році як аналог SWIFT спеціально для Європи. Долучення означає можливість проводити перекази у валюті між 38 країнами-учасницями надзвичайно швидко, без додаткових комісій та за чітко встановленими правилами. Наприклад, сьогодні платежі за кордон супроводжуються такими нюансами:

  • комісією від 0,7 до 1,5% на транзакції;
  • додатковими витратами за обслуговування двома банками (українським та іноземним);
  • затримками від 1 до 7 днів;
  • складними реквізитами.

Натомість учасники SEPA здійснюють перекази швидко, зручно і з низькою комісією (чи взагалі без неї). Миттєві транзакції займають кілька секунд, а звичайні — до 1 дня. Клієнтам банків для фінансової операції потрібен лише номер рахунку IBAN.

Станом на 2025 рік єдина єврозона включає 27 країн-членів Європейського Союзу плюс 11 держав, які не входять в ЄС, але беруть участь у системі (Велика Британія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія, Андорра, Монако, Сан-Марино, Ватикан, Молдова і Північна Македонія). Україна може стати дванадцятою в цьому переліку.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, легальне використання коштів на рахунку ФОП обмежується кількома варіантами. Зокрема дозволяється сплачувати податки, оплачувати товари і послуги для свого бізнесу, переказувати гроші на банківську картку і знімати готівку.

Також ми писали, що Ощадбанк назвав пенсійні рахунки не спеціальними, отже їх можуть арештувати за виконавчими провадженнями. Зняти блокування можливо тільки після надходження постанови про скасування арешту.

банки євро грошові перекази платежі банківські рахунки
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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