Миттєві перекази в євро без комісії — як можуть полегшити українцям платежі у валюті

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Хвилю дискусій серед українців викликало заплановане створення Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб. Але такий крок є необхідністю для швидкого приєднання України до єдиної зони платежів SEPA (Single Euro Payments Area).

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко під час конференції "Економічна та фінансова інтеграція у світі збурень та фрагментації".

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Навіщо потрібен Реєстр рахунків

У квітні 2025 року уряд схвалив пакет законопроєктів, підготованих Міністерством фінансів, щодо приєднання України до системи банківських європлатежів SEPA. Серед ініціатив — норма про запровадження Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, який адмініструватиме Державна податкова служба.

Реєстр міститиме відомості про:

банківські рахунки, електронні гаманці громадян, рахунки в цінних паперах, тощо;

власників таких рахунків;

установи, де відкриті рахунки.

Натомість інформація про рух і залишки коштів, а також про вміст сейфа не передаватиметься. Сергій Марченко уточнив, про проєкт "досить складний, а деякі питання є дискусійними та важкими для сприйняття".

Водночас створення Реєстру — це крок до здійснення платежів у євро. Якщо Україна приєднається до SEPA, громадяни зможуть миттєво і без комісії переказувати валюту за кордон. Не доведеться відкривати окремі банківські рахунки в євро, шукати способи спрощення платежів.

Що дасть приєднання до SEPA

Єдину зону платежів створили у 2008 році як аналог SWIFT спеціально для Європи. Долучення означає можливість проводити перекази у валюті між 38 країнами-учасницями надзвичайно швидко, без додаткових комісій та за чітко встановленими правилами. Наприклад, сьогодні платежі за кордон супроводжуються такими нюансами:

комісією від 0,7 до 1,5% на транзакції;

додатковими витратами за обслуговування двома банками (українським та іноземним);

затримками від 1 до 7 днів;

складними реквізитами.

Натомість учасники SEPA здійснюють перекази швидко, зручно і з низькою комісією (чи взагалі без неї). Миттєві транзакції займають кілька секунд, а звичайні — до 1 дня. Клієнтам банків для фінансової операції потрібен лише номер рахунку IBAN.

Станом на 2025 рік єдина єврозона включає 27 країн-членів Європейського Союзу плюс 11 держав, які не входять в ЄС, але беруть участь у системі (Велика Британія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія, Андорра, Монако, Сан-Марино, Ватикан, Молдова і Північна Македонія). Україна може стати дванадцятою в цьому переліку.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, легальне використання коштів на рахунку ФОП обмежується кількома варіантами. Зокрема дозволяється сплачувати податки, оплачувати товари і послуги для свого бізнесу, переказувати гроші на банківську картку і знімати готівку.

Також ми писали, що Ощадбанк назвав пенсійні рахунки не спеціальними, отже їх можуть арештувати за виконавчими провадженнями. Зняти блокування можливо тільки після надходження постанови про скасування арешту.