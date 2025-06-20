Мгновенные переводы в евро без комиссии — как могут облегчить украинцам платежи в валюте

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Волну дискуссий среди украинцев вызвало запланированное создание Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц. Но такой шаг является необходимостью для быстрого присоединения Украины к единой зоне платежей SEPA (Single Euro Payments Area).

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко во время конференции "Экономическая и финансовая интеграция в мире возмущений и фрагментации".

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Зачем нужен Реестр счетов

В апреле 2025 года правительство одобрило пакет законопроектов, подготовленных Министерством финансов, о присоединении Украины к системе банковских европлатежей SEPA. Среди инициатив — норма о введении Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, который будет администрировать Государственная налоговая служба.

Реестр будет содержать сведения о:

банковских счетах, электронных кошельках граждан, счетах в ценных бумагах и т.д;

владельцах таких счетов;

учреждениях, где открыты счета.

Зато информация о движении и остатках средств, а также о содержимом сейфа не будет передаваться. Сергей Марченко уточнил, что проект "достаточно сложный, а некоторые вопросы являются дискуссионными и трудными для восприятия".

Однако создание Реестра — это шаг к осуществлению платежей в евро. Если Украина присоединится к SEPA, граждане смогут мгновенно и без комиссии переводить валюту за границу. Не придется открывать отдельные банковские счета в евро, искать способы упрощения платежей.

Что даст присоединение к SEPA

Единую зону платежей создали в 2008 году как аналог SWIFT специально для Европы. Присоединение означает возможность проводить переводы в валюте между 38 странами-участницами чрезвычайно быстро, без дополнительных комиссий и по четко установленным правилам. Например, сегодня платежи за границу сопровождаются такими нюансами:

комиссией от 0,7 до 1,5% на транзакции;

дополнительными расходами за обслуживание двумя банками (украинским и иностранным);

задержками от 1 до 7 дней;

сложными реквизитами.

Зато участники SEPA осуществляют переводы быстро, удобно и с низкой комиссией (или вообще без нее). Мгновенные транзакции занимают несколько секунд, обычные — до 1 дня. Клиентам банков для финансовой операции нужен только номер счета IBAN.

По состоянию на 2025 год единая еврозона включает 27 стран-членов Европейского Союза плюс 11 государств, которые не входят в ЕС, но участвуют в системе (Великобритания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария, Андорра, Монако, Сан-Марино, Ватикан, Молдова и Северная Македония). Украина может стать двенадцатой в этом перечне.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, легальное использование средств на счету ФЛП ограничивается несколькими вариантами. В частности разрешается платить налоги, оплачивать товары и услуги для своего бизнеса, переводить деньги на банковскую карту и снимать наличные.

Также мы писали, что Ощадбанк назвал пенсионные счета не специальными, следовательно их могут арестовать по исполнительным производствам. Снять блокировку возможно только после получения постановления об отмене ареста.