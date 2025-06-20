Мгновенные переводы в евро без комиссии — как могут облегчить украинцам платежи в валюте

Переводы в евро могут сильно упростить — что придется создать
Волну дискуссий среди украинцев вызвало запланированное создание Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц. Но такой шаг является необходимостью для быстрого присоединения Украины к единой зоне платежей SEPA (Single Euro Payments Area).
Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко во время конференции "Экономическая и финансовая интеграция в мире возмущений и фрагментации".
Зачем нужен Реестр счетов
В апреле 2025 года правительство одобрило пакет законопроектов, подготовленных Министерством финансов, о присоединении Украины к системе банковских европлатежей SEPA. Среди инициатив — норма о введении Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, который будет администрировать Государственная налоговая служба.
Реестр будет содержать сведения о:
- банковских счетах, электронных кошельках граждан, счетах в ценных бумагах и т.д;
- владельцах таких счетов;
- учреждениях, где открыты счета.
Зато информация о движении и остатках средств, а также о содержимом сейфа не будет передаваться. Сергей Марченко уточнил, что проект "достаточно сложный, а некоторые вопросы являются дискуссионными и трудными для восприятия".
Однако создание Реестра — это шаг к осуществлению платежей в евро. Если Украина присоединится к SEPA, граждане смогут мгновенно и без комиссии переводить валюту за границу. Не придется открывать отдельные банковские счета в евро, искать способы упрощения платежей.
Что даст присоединение к SEPA
Единую зону платежей создали в 2008 году как аналог SWIFT специально для Европы. Присоединение означает возможность проводить переводы в валюте между 38 странами-участницами чрезвычайно быстро, без дополнительных комиссий и по четко установленным правилам. Например, сегодня платежи за границу сопровождаются такими нюансами:
- комиссией от 0,7 до 1,5% на транзакции;
- дополнительными расходами за обслуживание двумя банками (украинским и иностранным);
- задержками от 1 до 7 дней;
- сложными реквизитами.
Зато участники SEPA осуществляют переводы быстро, удобно и с низкой комиссией (или вообще без нее). Мгновенные транзакции занимают несколько секунд, обычные — до 1 дня. Клиентам банков для финансовой операции нужен только номер счета IBAN.
По состоянию на 2025 год единая еврозона включает 27 стран-членов Европейского Союза плюс 11 государств, которые не входят в ЕС, но участвуют в системе (Великобритания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария, Андорра, Монако, Сан-Марино, Ватикан, Молдова и Северная Македония). Украина может стать двенадцатой в этом перечне.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, легальное использование средств на счету ФЛП ограничивается несколькими вариантами. В частности разрешается платить налоги, оплачивать товары и услуги для своего бизнеса, переводить деньги на банковскую карту и снимать наличные.
Также мы писали, что Ощадбанк назвал пенсионные счета не специальными, следовательно их могут арестовать по исполнительным производствам. Снять блокировку возможно только после получения постановления об отмене ареста.
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