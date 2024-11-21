Курс доллара и евро в Украине – сколько стоит валюта 21 ноября

Невыгодная продажа — что происходит с курсом доллара в обменниках
Валютный рынок в Украине подстраивается под разные факторы, влияющие на курс доллара и евро. Ежедневно Национальный банк рассчитывает актуальные показатели, а финансовые учреждения устанавливают обменные курсы купли-продажи. В четверг, 21 ноября, американская валюта подорожала в обменниках, но разница невелика.
Об этом свидетельствуют данные портала Минфин.
Сколько стоит доллар и евро в обменниках
Неделя началась с небольших колебаний курса: американский доллар подешевел на несколько копеек, хотя это не принесло ощутимую выгоду украинцам. Начиная со среды, валюта планомерно дорожала и по состоянию на 21 ноября стоит в обменниках:
- покупка — 41,57 грн/долл.;
- продажа — 41,63 грн/долл.
Что касается евро, то показатели упали на 4 копейки по сравнению с предыдущим днем. В целом в ноябре европейская валюта поймала нисходящий тренд: в начале месяца стоила 45,15 грн (официальный курс НБУ), а за несколько недель подешевела до 43,50 грн. В этот четверг обменники продают и покупают евро по такому курсу:
- покупка — 43,95 грн/долл.;
- продажа — 44,10 грн/долл.
Согласно графикам динамики курса валют, лучшими днями недели для покупки долларов являются четверг и пятница, ведь тогда показатели традиционно опускаются. Продавать валюту лучше в начале недели, в понедельник-среду, когда обменники устанавливают самые выгодные значения курса покупки.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, украинцы могут посетить обменники зря, потому что там не принимают некоторые купюры. К примеру, финансовые учреждения не обменивают значительно поврежденные деньги, а также фальшивые банкноты. Следует хранить наличные в удовлетворительном состоянии, дабы не иметь проблем с продажей.
Также мы писали, что некоторое время обменные пункты не принимали 100-долларовые купюры 2006 года выпуска. Для клиентов могли устанавливать дополнительную комиссию или невыгодный курс, чтобы люди отказывались сдавать такие наличные деньги. Но НБУ урегулировал ситуацию и ввел штрафы за отказ принимать конкретные доллары.
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