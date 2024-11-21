Курс доллара и евро в Украине – сколько стоит валюта 21 ноября

Американские доллары в руках. Фото: Pexels

Валютный рынок в Украине подстраивается под разные факторы, влияющие на курс доллара и евро. Ежедневно Национальный банк рассчитывает актуальные показатели, а финансовые учреждения устанавливают обменные курсы купли-продажи. В четверг, 21 ноября, американская валюта подорожала в обменниках, но разница невелика.

Об этом свидетельствуют данные портала Минфин.

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Сколько стоит доллар и евро в обменниках

Неделя началась с небольших колебаний курса: американский доллар подешевел на несколько копеек, хотя это не принесло ощутимую выгоду украинцам. Начиная со среды, валюта планомерно дорожала и по состоянию на 21 ноября стоит в обменниках:

покупка — 41,57 грн/долл.;

продажа — 41,63 грн/долл.

Динамика курса доллара за неделю. Фото: Минфин

Что касается евро, то показатели упали на 4 копейки по сравнению с предыдущим днем. В целом в ноябре европейская валюта поймала нисходящий тренд: в начале месяца стоила 45,15 грн (официальный курс НБУ), а за несколько недель подешевела до 43,50 грн. В этот четверг обменники продают и покупают евро по такому курсу:

покупка — 43,95 грн/долл.;

продажа — 44,10 грн/долл.

Колебания курса евро за неделю. Фото: Минфин

Согласно графикам динамики курса валют, лучшими днями недели для покупки долларов являются четверг и пятница, ведь тогда показатели традиционно опускаются. Продавать валюту лучше в начале недели, в понедельник-среду, когда обменники устанавливают самые выгодные значения курса покупки.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут посетить обменники зря, потому что там не принимают некоторые купюры. К примеру, финансовые учреждения не обменивают значительно поврежденные деньги, а также фальшивые банкноты. Следует хранить наличные в удовлетворительном состоянии, дабы не иметь проблем с продажей.

Также мы писали, что некоторое время обменные пункты не принимали 100-долларовые купюры 2006 года выпуска. Для клиентов могли устанавливать дополнительную комиссию или невыгодный курс, чтобы люди отказывались сдавать такие наличные деньги. Но НБУ урегулировал ситуацию и ввел штрафы за отказ принимать конкретные доллары.