Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Невыгодная продажа — что происходит с курсом доллара в обменниках arrow

Невыгодная продажа — что происходит с курсом доллара в обменниках

21 ноября 2024 14:50
Елизавета Супивская - редактор
Курс доллара и евро в Украине – сколько стоит валюта 21 ноября
Американские доллары в руках. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Валютный рынок в Украине подстраивается под разные факторы, влияющие на курс доллара и евро. Ежедневно Национальный банк рассчитывает актуальные показатели, а финансовые учреждения устанавливают обменные курсы купли-продажи. В четверг, 21 ноября, американская валюта подорожала в обменниках, но разница невелика.

Об этом свидетельствуют данные портала Минфин.

Читайте также:

Сколько стоит доллар и евро в обменниках

Неделя началась с небольших колебаний курса: американский доллар подешевел на несколько копеек, хотя это не принесло ощутимую выгоду украинцам. Начиная со среды, валюта планомерно дорожала и по состоянию на 21 ноября стоит в обменниках:

  • покупка — 41,57 грн/долл.;
  • продажа — 41,63 грн/долл.
Курс доллара
Динамика курса доллара за неделю. Фото: Минфин

Что касается евро, то показатели упали на 4 копейки по сравнению с предыдущим днем. В целом в ноябре европейская валюта поймала нисходящий тренд: в начале месяца стоила 45,15 грн (официальный курс НБУ), а за несколько недель подешевела до 43,50 грн. В этот четверг обменники продают и покупают евро по такому курсу:

  • покупка — 43,95 грн/долл.;
  • продажа — 44,10 грн/долл.
Курс евро
Колебания курса евро за неделю. Фото: Минфин

Согласно графикам динамики курса валют, лучшими днями недели для покупки долларов являются четверг и пятница, ведь тогда показатели традиционно опускаются. Продавать валюту лучше в начале недели, в понедельник-среду, когда обменники устанавливают самые выгодные значения курса покупки.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут посетить обменники зря, потому что там не принимают некоторые купюры. К примеру, финансовые учреждения не обменивают значительно поврежденные деньги, а также фальшивые банкноты. Следует хранить наличные в удовлетворительном состоянии, дабы не иметь проблем с продажей.

Также мы писали, что некоторое время обменные пункты не принимали 100-долларовые купюры 2006 года выпуска. Для клиентов могли устанавливать дополнительную комиссию или невыгодный курс, чтобы люди отказывались сдавать такие наличные деньги. Но НБУ урегулировал ситуацию и ввел штрафы за отказ принимать конкретные доллары.

курс валют курс доллара курс евро обменники обмен валют

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:10 Незаконная заготовка дров — на какую суму штрафуют в 2024 году

16:05 Google добавила украинский язык в Gemini — как настроить

15:59 Завтра в одном из районов Одессы не будет воды — адреса бюветов

15:42 Почему власти повышают военный сбор и когда вырастет НДС

15:42 Первый снег в Киеве — фоторепортаж Новини.LIVE

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

15:27 Ушел из жизни выдающийся одесский спортсмен и тренер

15:25 Как воспользоваться отсрочкой из-за гибели военного родственника

15:23 В Днепре воздушная тревога — угроза обстрела баллистикой

Новость с видео

15:16 Локации STALKER 2 сравнили с реальностью — детали поражают

15:12 В Укрэнерго усилили меры ограничения потребления — что известно

16:10 Незаконная заготовка дров — на какую суму штрафуют в 2024 году

16:05 Google добавила украинский язык в Gemini — как настроить

15:59 Завтра в одном из районов Одессы не будет воды — адреса бюветов

15:42 Почему власти повышают военный сбор и когда вырастет НДС

15:42 Первый снег в Киеве — фоторепортаж Новини.LIVE

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

15:27 Ушел из жизни выдающийся одесский спортсмен и тренер

15:25 Как воспользоваться отсрочкой из-за гибели военного родственника

15:23 В Днепре воздушная тревога — угроза обстрела баллистикой

Новость с видео

15:16 Локации STALKER 2 сравнили с реальностью — детали поражают

15:12 В Укрэнерго усилили меры ограничения потребления — что известно

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Text

13:32 Нардеп Фрис объяснил функционал военного омбудсмена

Text

13:08 Удар 50-тонной ракетой по Днепру — эфир День.LIVE

Text

11:01 Нардеп сказал, смогут ли аспиранты-заочники получить отсрочку

Text

08:00 Приказ Трампа остановит Путина — эфир Ранок.LIVE

Text

00:04 США могли знать о возможных ударах по посольствам, — нардеп

20 ноября 2024
Text

22:02 Нардеп объяснил, почему США закрыли свое посольство в Киеве

Text

18:34 Нагорняк сообщил, на каком этапе работы на объектах Укрэнерго

Text

17:54 Российская ИПСО или реальная угроза удара — эфир Вечір.LIVE

Text

13:28 Экономист назвал сумму, которой не хватает госбюджету на 2025 год

Text

13:23 Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо