Курс долара та євро в Україні – скільки коштує валюта 21 листопада

Американські долари в руках. Фото: Pexels

Валютний ринок в Україні підлаштовується під різні фактори, які впливають на курс долара і євро. Щодня Національний банк розраховує актуальні показники, а фінансові установи встановлюють обмінні курси купівлі-продажу. У четвер, 21 листопада, американська валюта подорожчала в обмінниках, але різниця невелика.

Про це свідчать дані порталу Мінфін.

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Скільки коштує долар і євро в обмінниках

Тиждень почався з невеликих коливань курсу: американський долар подешевшав на кілька копійок, хоча це не принесло відчутної вигоди українцям. Починаючи із середи, валюта планомірно дорожчала і станом на 21 листопада коштує в обмінниках:

купівля — 41,57 грн/дол.;

продаж — 41,63 грн/дол.

Динаміка курсу долара за тиждень. Фото: Мінфін

Що стосується євро, то показники впали на 4 копійки, порівняно з попереднім днем. Загалом протягом листопада європейська валюта спіймала низхідний тренд: на початку місяця коштувала 45,15 грн (офіційний курс НБУ), а за кілька тижнів подешевшала до 43,50 грн. Цього четверга обмінники продають і купують євро за таким курсом:

купівля — 43,95 грн/дол.;

продаж — 44,10 грн/дол.

Коливання курсу євро за тиждень. Фото: Мінфін

Гідно з графіками динаміки курсу валют, найкращими днями тижня для купівлі доларів є четвер і п’ятниця, бо тоді показники традиційно опускаються. Натомість продавати валюту краще на початку тижня, в понеділок-середу, коли обмінники встановлюють найвигідніші значення курсу купівлі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть відвідати обмінники дарма, бо там не приймають деякі купюри. Наприклад, фінансові установи не обмінюють значно пошкоджені гроші, а також фальшиві банкноти. Варто зберігати готівку в задовільному стані, щоб не мати проблем із продажем.

Також ми писали, що якийсь час обмінні пункти не приймали 100-доларові купюри 2006 року випуску. Для клієнтів могли встановлювати додаткову комісію чи невигідний курс, аби люди відмовлялися здавати таку готівку. Але НБУ врегулював ситуацію і запровадив штрафи за відмову приймати конкретні долари.