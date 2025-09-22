Разрыв между богатыми и бедными — в каких странах ЕС наибольшее неравенство

Карта Европы. Фото: Pexels

В первом квартале 2025 года 10% самых богатых домохозяйств в еврозоне контролировали 57,4% от общего чистого богатства, тогда как самая бедная половина населения имела лишь около 5%.

Такие данные приводит Euronews, опираясь на информацию Европейского центрального банка (ЕЦБ) и отчёт UBS Global Wealth Report.

Для оценки неравенства аналитики применили индекс Джини — показатель распределения богатства:

0 означает полное равенство;

1 — максимальную концентрацию богатства у узкого круга.

Согласно отчету, рекордсменом по неравенству богатства стала Швеция (0,75). Несмотря на репутацию страны с высокой социальной защитой, ее показатель неравенства один из самых высоких в Европе.

Эксперты связывают это с ликвидацией ряда налогов на богатство и отсутствием налогов на наследство, дарение и недвижимость. Сочетание таких правил с низким налогообложением бизнеса создает условия, при которых богатые становятся еще богаче. К государствам с высоким уровнем неравенства также относят:

Турцию (0,73);

Кипр (0,72);

Латвию (0,7).

Среди пяти ведущих экономик Европы самое высокое неравенство зафиксировано в Германии (0,68), а наименьшее — в Испании (0,56). Наиболее равномерное распределение богатства наблюдается в Словакии (0,38), далее следуют Бельгия (0,47) и Мальта (0,48).

Концентрация богатства

Что касается концентрации богатства, то в Латвии 5% населения владеют более половины всего состояния (54%), в Австрии — 53,1%, а в Литве — 51,7%. Самые богатые 10% контролируют более 60% богатства в Латвии и Австрии (по 64%), а также в Германии (60,5%) и Италии (60,3%).

Наименьшая степень концентрации богатства среди верхушки наблюдается в Мальте, Словакии и на Кипре.

