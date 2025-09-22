Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Неравенство богатства в ЕС — где самый большой разрыв у населения

Неравенство богатства в ЕС — где самый большой разрыв у населения

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 12:20
Разрыв между богатыми и бедными — в каких странах ЕС наибольшее неравенство
Карта Европы. Фото: Pexels

В первом квартале 2025 года 10% самых богатых домохозяйств в еврозоне контролировали 57,4% от общего чистого богатства, тогда как самая бедная половина населения имела лишь около 5%.

Такие данные приводит Euronews, опираясь на информацию Европейского центрального банка (ЕЦБ) и отчёт UBS Global Wealth Report.

Реклама
Читайте также:

В каких странах наибольшее неравенство богатства среди населения

Для оценки неравенства аналитики применили индекс Джини — показатель распределения богатства:

  • 0 означает полное равенство;
  • 1 — максимальную концентрацию богатства у узкого круга.

Согласно отчету, рекордсменом по неравенству богатства стала Швеция (0,75). Несмотря на репутацию страны с высокой социальной защитой, ее показатель неравенства один из самых высоких в Европе.

Эксперты связывают это с ликвидацией ряда налогов на богатство и отсутствием налогов на наследство, дарение и недвижимость. Сочетание таких правил с низким налогообложением бизнеса создает условия, при которых богатые становятся еще богаче. К государствам с высоким уровнем неравенства также относят:

  • Турцию (0,73);
  • Кипр (0,72);
  • Латвию (0,7).

Среди пяти ведущих экономик Европы самое высокое неравенство зафиксировано в Германии (0,68), а наименьшее — в Испании (0,56). Наиболее равномерное распределение богатства наблюдается в Словакии (0,38), далее следуют Бельгия (0,47) и Мальта (0,48).

Концентрация богатства

Что касается концентрации богатства, то в Латвии 5% населения владеют более половины всего состояния (54%), в Австрии — 53,1%, а в Литве — 51,7%. Самые богатые 10% контролируют более 60% богатства в Латвии и Австрии (по 64%), а также в Германии (60,5%) и Италии (60,3%).

Наименьшая степень концентрации богатства среди верхушки наблюдается в Мальте, Словакии и на Кипре.

Ранее мы писали, что средний класс определяют регулярные доходы. Часто считают, что таких людей мало. Исследователи подсчитали, какой уровень зарплаты в Польше позволяет считаться не бедным, но и не богатым.

Также мы рассказывали, что мировой рейтинг миллиардеров включает не только американцев — в списке Forbes представлены и граждане других стран. Особенно интересно узнать, кто является самым богатым человеком Польши, что ему принадлежит и как он достиг успеха в бизнесе.

Европейский союз деньги богатство доходы финансы
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации