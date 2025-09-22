Розрив між багатими та бідними — в яких країнах ЄС найбільша нерівність

Карта Європи. Фото: Pexels

У першому кварталі 2025 року 10% найбагатших домогосподарств у єврозоні контролювали 57,4% від загального чистого багатства, тоді як найбідніша половина населення мала лише близько 5%.

Такі дані наводить Euronews, спираючись на інформацію Європейського центрального банку (ЄЦБ) та звіт UBS Global Wealth Report.

В яких країнах найбільша нерівність багатства серед населення

Для оцінки нерівності аналітики застосували індекс Джині — показник розподілу багатства:

0 означає повну рівність;

1 — максимальну концентрацію багатства у вузького кола.

Згідно зі звітом, рекордсменом за нерівністю багатства стала Швеція (0,75). Попри репутацію країни з високим соціальним захистом, її показник нерівності один із найвищих у Європі.

Експерти пов’язують це з ліквідацією ряду податків на багатство та відсутністю податків на спадщину, дарування та нерухомість. Поєднання таких правил з низьким оподаткуванням бізнесу створює умови, за яких багаті стають ще заможнішими. До держав із високим рівнем нерівності також відносять:

Туреччину (0,73);

Кіпр (0,72);

Латвію (0,7).

Серед п’яти провідних економік Європи найвища нерівність зафіксована у Німеччині (0,68), а найменша — в Іспанії (0,56). Найбільш рівномірний розподіл багатства спостерігається у Словаччині (0,38), далі йдуть Бельгія (0,47) та Мальта (0,48).

Концентрація багатства

Щодо концентрації багатства, то у Латвії 5% населення володіють понад половиною всіх статків (54%), в Австрії — 53,1%, а в Литві — 51,7%. Найбагатші 10% контролюють понад 60% багатства у Латвії та Австрії (по 64%), а також у Німеччині (60,5%) та Італії (60,3%).

Найменший ступінь концентрації багатства серед верхівки спостерігається у Мальті, Словаччині та на Кіпрі.

