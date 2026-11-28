Мужчина возле обменного пункта. Фото: Новини.LIVE

Доллар остается для украинцев основным инструментом для формирования и сохранения сбережений. Однако при обмене валюты могут возникать непредвиденные проблемы — финансовая организация может наотрез отказаться принимать отдельные банкноты. Иногда это законно, но часто противоречит нормам Национального банка Украины.

Какие купюры должны обмениваться в обычном порядке, а в каких случаях придется воспользоваться инкассо, разбирались Новини.LIVE.

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Проблема старых долларов

Правила обмена наличной иностранной валюты утверждены постановлением № 1 Правления Национального банка Украины. Пункты 32 и 33 документа предусматривают, что украинские банки и лицензированные обменные пункты обязаны принимать долларовые банкноты всех годов выпуска и номиналов, если они остаются законным платежным средством в США, не имеют признаков подделки и не подверглись серьезным повреждениям.

Правила распространяются, в частности, на 100-долларовые купюры серии 1996 года. Требование обменивать исключительно новые банкноты с синей защитной полосой противоречит нормам регулятора. Также запрещено взимать дополнительные комиссии только из-за устаревшего дизайна долларовых банкнот.

Если финансовое учреждение обосновывает отказ в обмене валюты дефектами купюр, это также не всегда законно. Согласно правилам, небольшие пятна, потертости, надписи или проколы допускаются, а отказать можно только в том случае, если повреждения значительные или есть подозрение в подлинности банкноты.

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Какие доллары принимают только на инкассо

Обычная процедура обмена невозможна, если долларовая банкнота имеет серьезные повреждения, но это не означает, что с ней ничего нельзя сделать. Для таких случаев предусмотрена услуга инкассо, которую предоставляют определенные банки и обменные пункты.

Законно отказать в обмене валюты могут, если:

банкноту разорвали или разрезали на части;

повреждены защитные элементы или стерты портрет или обозначение номинала;

бумага или изображение изменили первоначальный цвет;

пятна занимают более половины площади купюры или имеется общее загрязнение;

банкнота обгорела, сгнила или сильно пострадала от длительного воздействия влаги или химикатов;

на купюре имеется явный типографский дефект.

Услуга инкассо не бесплатна, и человеку придется уплатить комиссию, размер которой определяет финансовое учреждение. Срок процедуры также может варьироваться в зависимости от условий. В некоторых случаях средства можно получить сразу после приема банкноты или же после получения возмещения от иностранного банка-корреспондента.

Что делать, если не приняли старые доллары

Если банкнота не имеет серьезных повреждений и признаков подделки, а сотрудник банка или обменного пункта отказал только из-за года выпуска или номинала, клиент может подать жалобу.

В первую очередь необходимо обратиться к руководству соответствующего учреждения и объяснить ситуацию. Если жалобу не приняли или оставили вопрос нерассмотренным, украинцы могут сообщать о нарушениях непосредственно в Национальный банк.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что украинцев штрафуют из-за валюты. В частности, наказание предусмотрено за покупку долларов "с рук". За такие операции могут наложить штраф от 8 500 до 17 000 грн и конфисковать валюту.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, какие банкноты евро не принимают банки и обменные пункты. Проблемы, в частности, могут возникнуть с купюрой номиналом 500 евро. Она остается платежным средством, но обмен может оказаться невозможным из-за определенных дефектов.