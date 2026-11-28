Чоловік біля обмінника. Фото: Новини.LIVE

Долар залишається для українців головним інструментом для формування та збереження заощаджень. Однак під час обміну валюти можуть виникати непередбачувані проблеми — фінансова установа може навідріз відмовитися приймати окремі банкноти. Іноді це законно, але часто суперечить нормам Національного банку України.

Які купюри мають обмінювати у звичайному порядку, а в яких випадках доведеться скористатися інкасо, розбиралися Новини.LIVE.

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Проблема старих доларів

Правила обміну готівкової іноземної валюти затверджені постановою № 1 Правління Національного банку України. Пункти 32 і 33 документу передбачають, що українські банки та ліцензовані обмінники зобов'язані приймати доларові банкноти всіх років виписку та номіналів, якщо вони залишаються законним платіжним засобом у США, не мають ознак підробки та не зазнали серйозних пошкоджень.

Правила поширюються, зокрема, на 100-доларові купюри серії 1996 року. Вимога обмінювати виключно нові банкноти із синьою захисною стрічкою суперечить нормам регулятора. Також заборонено встановлювати додаткові комісії лише через старий дизайн доларових банкнот.

Якщо фінансова установа аргументує відмову в обміні валюти через дефекти купюр, це також не завжди законно. Згідно з правилами, невеликі плями, потертості, написи або проколи допускаються, а відмовити можуть лише, якщо пошкодження є значними або є підозра у несправжності банкноти.

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Які долари приймають лише на інкасо

Звичайна процедура обміну неможлива, якщо доларова банкнота має серйозні пошкодження, але це не означає, що з нею нічого не можна зробити. Для таких випадків передбачена послуга інкасо, яку надають визначені банки та обмінники.

Законно відмовити в обміні валюти можуть, якщо:

банкноту розірвали або розрізали на частини;

пошкоджені захисні елементи або стерті портрет чи позначення номіналу;

папір або зображення змінили початковий колір;

плями займають понад половину площі купюри або є загальне забруднення;

банкнота обгоріла, зотліла чи сильно постраждала від тривалої дії вологи або хімікатів;

на купюрі є явний друкарський дефект.

Послуга інкасо не безплатна й людині доведеться сплатити комісію, розмір якої визначає фінансова установа. Термін процедури також може відрізнятися, залежно від умов. В деяких випадках кошти можна отримати одразу після приймання банкноти або ж після отримання відшкодування від іноземного банку-кореспондента.

Що робити, якщо не прийняли старі долари

Якщо банкнота не має серйозних пошкоджень та ознак підробки, а працівник банку або обмінника відмовив лише через рік випуску чи номінал, клієнт може подати скаргу.

В першу чергу необхідно звернутися до керівництва відповідної установи та пояснити ситуацію. Якщо скаргу не прийняли або залишили питання не розглянутим, українці можуть повідомляти про порушення безпосередньо Національному банку.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що українців штрафують через валюту. Зокрема, покарання передбаченно за купівлю доларів "з рук". За такі операції можуть накласти штраф від 8 500 до 17 000 грн та конфіскувати валюту.

Крім того, Новини.LIVE інформували, які банкноти євро не приймають банки та обмінники. Проблеми, зокрема, можуть виникнути з купюрою номіналом 500 євро. Вона залишається платіжним засобом, але обмін може стати неможливим через певні дефекти.