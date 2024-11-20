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Ненужные активы — как правильно отказаться от наследства

20 ноября 2024 11:17
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Наследование в Украине — как отказаться от имущества и что для этого нужно
Люди в кабинете у нотариуса. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Любой человек может получить наследство или отказаться от него. Однако следует учитывать все правовые последствия таких действий. Например, часть имущества, принадлежащая отказчику, будет разделена между другими наследниками.

О том, можно ли отказаться от наследства и как это правильно сделать, объяснили специалисты сайта "Бесплатная юридическая помощь".

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Когда лучше отказаться от наследства

Иногда возникает вопрос целесообразности принятия наследства, ведь получатель приобретает не только права, но и принадлежащие ему обязанности наследодателя, которые не прекратились в результате его смерти. Заявление об отказе от наследства — это официальный документ, устанавливающий факт отказа наследника от имущества.

Однако этот процесс может быть сложным и требующим особого внимания к деталям. Существует несколько форм нотариального отказа от наследства:

  1. Безадресный отказ — без уточнения, кому именно он передается.
  2. Отказ в пользу другого наследника по закону.
  3. Отказ в пользу другого наследника по завещанию.
  4. Отказ в пользу нескольких наследников.

Как отказаться от наследства

Процесс нотариального отказа от наследия требует соблюдения следующего алгоритма действий:

  1. Обращение к нотариусу: для отказа от имущества наследник должен обратиться к нотариусу и подать соответствующее заявление. Также ему нужно предоставить документы, подтверждающие его право на наследство и удостоверяющие личность.
  2. Оформление заявления: в обязанности нотариуса входит проверка документов и подготовка заявления об отказе, которую должен подписать наследник. Нотариус подтверждает документ печатью и подписью, что подтверждает подписание заявления лично наследником.
  3. Подача заявления: после оформления и удостоверения заявление подается в частный нотариус или государственную нотариальную контору по месту ведения наследственного дела.

Важно, чтобы отказ был оформлен письменно и нотариально удостоверен. Он должна содержать дату, время, личные данные наследника, его подпись, печать и подпись нотариуса. Заявление не может быть написано в простой письменной форме или оформлено устно, или по доверенности. Такое заявление подается лично наследником в установленные сроки — до 6 месяцев с момента открытия наследства.

Раньше мы писали, что иногда украинцам выгоднее отказаться от наследства. Это возникает в тех случаях, когда вместе с имуществом можно получить еще и долги своего родственника.

Также мы писали, что при получении наследства нужно уплатить определенные налоги. Хотя некоторые категории граждан освобождаются от этой обязанности.

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Как изменились цены на жизнь во время войны

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