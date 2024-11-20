Наследование в Украине — как отказаться от имущества и что для этого нужно

Люди в кабинете у нотариуса. Фото: Pexels

Любой человек может получить наследство или отказаться от него. Однако следует учитывать все правовые последствия таких действий. Например, часть имущества, принадлежащая отказчику, будет разделена между другими наследниками.

О том, можно ли отказаться от наследства и как это правильно сделать, объяснили специалисты сайта "Бесплатная юридическая помощь".

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Когда лучше отказаться от наследства

Иногда возникает вопрос целесообразности принятия наследства, ведь получатель приобретает не только права, но и принадлежащие ему обязанности наследодателя, которые не прекратились в результате его смерти. Заявление об отказе от наследства — это официальный документ, устанавливающий факт отказа наследника от имущества.

Однако этот процесс может быть сложным и требующим особого внимания к деталям. Существует несколько форм нотариального отказа от наследства:

Безадресный отказ — без уточнения, кому именно он передается. Отказ в пользу другого наследника по закону. Отказ в пользу другого наследника по завещанию. Отказ в пользу нескольких наследников.

Как отказаться от наследства

Процесс нотариального отказа от наследия требует соблюдения следующего алгоритма действий:

Обращение к нотариусу: для отказа от имущества наследник должен обратиться к нотариусу и подать соответствующее заявление. Также ему нужно предоставить документы, подтверждающие его право на наследство и удостоверяющие личность. Оформление заявления: в обязанности нотариуса входит проверка документов и подготовка заявления об отказе, которую должен подписать наследник. Нотариус подтверждает документ печатью и подписью, что подтверждает подписание заявления лично наследником. Подача заявления: после оформления и удостоверения заявление подается в частный нотариус или государственную нотариальную контору по месту ведения наследственного дела.

Важно, чтобы отказ был оформлен письменно и нотариально удостоверен. Он должна содержать дату, время, личные данные наследника, его подпись, печать и подпись нотариуса. Заявление не может быть написано в простой письменной форме или оформлено устно, или по доверенности. Такое заявление подается лично наследником в установленные сроки — до 6 месяцев с момента открытия наследства.

Раньше мы писали, что иногда украинцам выгоднее отказаться от наследства. Это возникает в тех случаях, когда вместе с имуществом можно получить еще и долги своего родственника.

Также мы писали, что при получении наследства нужно уплатить определенные налоги. Хотя некоторые категории граждан освобождаются от этой обязанности.