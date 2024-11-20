Спадкування в Україні — як відмовитись від майна та що для цього потрібно

Люди в кабінеті у нотаріуса. Фото: Pexels

Будь-яка людина може отримати спадщину або відмовитись від неї. Однак слід враховувати всі правові наслідки таких дій. Наприклад, частина майна, яка належала б відмовнику, буде поділена між іншими спадкоємцями.

Про те, чи можна відмовитись від спадщини та як це правильно зробити, пояснили фахівці сайту "Безоплатної правничої допомоги".

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Коли краще відмовитись від спадщини

Інколи виникає питання доцільності прийняття спадщини, адже отримувач набуває не лише прав, а й обов'язків спадкодавця, які належали йому та не припинилися внаслідок його смерті. Заява про відмову від спадку — це офіційний документ, який встановлює факт відмови спадкоємця від майна.

Однак цей процес може бути складним і вимагає особливої уваги до деталей. Існує декілька форм нотаріальної відмови від спадщини:

Безадресна відмова — без уточнення, кому саме вона передається. Відмова на користь іншого спадкоємця за законом. Відмова на користь іншого спадкоємця за заповітом. Відмова на користь кількох спадкоємців.

Як відмовитись від спадщини

Процес нотаріальної відмови від спадщини потребує дотримання такого алгоритму дій:

Звернення до нотаріуса: для відмови від майна, спадкоємець повинен звернутись до нотаріуса та подати відповідну заяву. Також йому потрібно надати документи, що підтверджують його право на спадщину та посвідчують особу. Оформлення заяви: в обов'язки нотаріуса входить перевірка документів та підготовка заяви про відмову, яку повинен підписати спадкоємець. Нотаріус засвідчує документ печаткою і підписом, що підтверджує підписання заяви особисто спадкоємцем. Подання заяви: після оформлення та засвідчення, заява подається до приватного нотаріуса або державної нотаріальної контори за місцем ведення спадкової справи.

Важливо щоб відмова була оформлена письмово та нотаріально засвідчена. Вона має містити дату, час, особисті дані спадкоємця, його підпис, печатку і підпис нотаріуса. Заява не може бути написана в простій письмовій формі або оформлена усно чи за довіреністю. Така заява подається особисто спадкоємцем у встановлені строки — до 6 місяців з моменту відкриття спадщини.

Раніше ми писали, що інколи українцям вигідніше відмовитись від спадщини. Це виникає у випадках, коли разом з майном можна отримати ще й борги свого родича.

Також ми писали, що при отриманні спадку потрібно сплатити певні податки. Хоча деякі категорії громадян звільняються від цього обов'язку.