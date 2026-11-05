Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Неоплачиваемый отпуск во время войны: какие права есть у работников

Неоплачиваемый отпуск во время войны: какие права есть у работников

Ua ru
5 ноября 2026 13:06
Отпуск за свой счет в 2026 году: сколько дней можно взять УНИАН
Парень за ноутбуком в метро. Фото: УНИАН

Оформление отпуска за свой счет остается самым популярным способом уладить личные дела без риска потерять работу. Однако если для большинства работников неоплачиваемый отпуск предоставляется только с согласия руководства, то для внутренне перемещенных лиц и беженцев действуют другие гарантии.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на Закон Украины, передают Новини.LIVE.

Реклама

От стандартных 30 дней до безлимита во время войны

Условия предоставления неоплачиваемого отпуска регулируются статьей 26 Закона Украины "Об отпусках" и статьей 84 КЗоТ Украины.

В обычных условиях работник может воспользоваться отпуском без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам продолжительностью до 30 календарных дней в год. Эти дни можно брать частями.

Однако на период действия военного положения ограничение в 30 дней отменяется — продолжительность отпуска устанавливается по соглашению между работником и руководителем. Работник может запросить 40, 50 или 60 дней, однако работодатель имеет право не согласиться на такую продолжительность по производственной необходимости.

Читайте также:

Какие гарантированные льготы предусмотрены для ВПЛ и лиц, находящихся за рубежом

Отдельная категория работников имеет право на обязательное предоставление неоплачиваемого отпуска без риска отказа. Это ВПЛ и граждане, выехавшие за пределы Украины. Взять такой отпуск можно на срок до 90 календарных дней на основании личного заявления и документов, подтверждающих статус.

Какие последствия влечет за собой отпуск за свой счет

Пребывание в неоплачиваемом отпуске влечет за собой ряд ограничений в отношении социальных гарантий:

  1. Заработная плата за этот период не начисляется. Кроме того, эти дни не засчитываются в стаж, дающий право на ежегодный основной отпуск, в том числе и во время военного положения.
  2. Если работник заболел, находясь в отпуске за свой счет, больничные листы за эти дни не оплачиваются. Сам же отпуск не продлевается автоматически на дни временной нетрудоспособности.

Однако за работником сохраняются его должность и место работы.

Как оформить неоплачиваемый отпуск

Чтобы избежать обвинений в прогуле, процедуру следует пройти пошагово:

  1. Подать заявление. В нем указываются желаемые даты, продолжительность и основание (достаточно общей формулировки "по семейным обстоятельствам").
  2. Получить согласование. Убедиться, что руководитель согласовал сроки (если отпуск не относится к категории обязательных согласно ст. 25 Закона "Об отпусках" или для ВПЛ).
  3. Ознакомиться с приказом. Подписать официальный приказ о предоставлении отпуска до первого дня отсутствия на рабочем месте.

Самовольный уход в отпуск до выдачи приказа квалифицируется как прогул и может стать основанием для увольнения.

Как оформляется отпуск у военнослужащих

Для защитников Украины действуют совершенно другие правила. У них отпуск по семейным обстоятельствам предоставляется на срок до 10 календарных дней с полным сохранением денежного довольствия.

Дополнительно предоставляется до 2 суток на проезд в одну сторону в пределах Украины. В целом отсутствие может составлять до 14 суток.

Среди распространенных оснований могут быть:

  • вступление в брак;
  • тяжелое состояние здоровья или смерть близких;
  • другие неотложные обстоятельства.

Отпуск предоставляется на основании рапорта на имя командира с возможным приложением подтверждающих документов. Окончательное решение о предоставлении отпуска принимает командование.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как военнослужащему получить деньги за неиспользованный отпуск. Выплата этой компенсации осуществляется при окончательном расчете в год увольнения военнослужащего со службы. Однако очень часто это приходится доказывать в судебном порядке.

Также Новини.LIVE сообщали, кто может получить 16 дней дополнительного отпуска. Воспользоваться этой гарантией могут граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы и относящиеся к категориям 1 или 2, либо те, чьи родители стали инвалидами в результате бедствия. Однако такой отпуск предоставляется исключительно по основному месту работы.

ВСУ отпуск ВПЛ работодатели выезд за границу
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации