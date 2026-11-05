Парень за ноутбуком в метро. Фото: УНИАН

Оформление отпуска за свой счет остается самым популярным способом уладить личные дела без риска потерять работу. Однако если для большинства работников неоплачиваемый отпуск предоставляется только с согласия руководства, то для внутренне перемещенных лиц и беженцев действуют другие гарантии.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на Закон Украины, передают Новини.LIVE.

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От стандартных 30 дней до безлимита во время войны

Условия предоставления неоплачиваемого отпуска регулируются статьей 26 Закона Украины "Об отпусках" и статьей 84 КЗоТ Украины.

В обычных условиях работник может воспользоваться отпуском без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам продолжительностью до 30 календарных дней в год. Эти дни можно брать частями.

Однако на период действия военного положения ограничение в 30 дней отменяется — продолжительность отпуска устанавливается по соглашению между работником и руководителем. Работник может запросить 40, 50 или 60 дней, однако работодатель имеет право не согласиться на такую продолжительность по производственной необходимости.

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Отдельная категория работников имеет право на обязательное предоставление неоплачиваемого отпуска без риска отказа. Это ВПЛ и граждане, выехавшие за пределы Украины. Взять такой отпуск можно на срок до 90 календарных дней на основании личного заявления и документов, подтверждающих статус.

Какие последствия влечет за собой отпуск за свой счет

Пребывание в неоплачиваемом отпуске влечет за собой ряд ограничений в отношении социальных гарантий:

Заработная плата за этот период не начисляется. Кроме того, эти дни не засчитываются в стаж, дающий право на ежегодный основной отпуск, в том числе и во время военного положения. Если работник заболел, находясь в отпуске за свой счет, больничные листы за эти дни не оплачиваются. Сам же отпуск не продлевается автоматически на дни временной нетрудоспособности.

Однако за работником сохраняются его должность и место работы.

Как оформить неоплачиваемый отпуск

Чтобы избежать обвинений в прогуле, процедуру следует пройти пошагово:

Подать заявление. В нем указываются желаемые даты, продолжительность и основание (достаточно общей формулировки "по семейным обстоятельствам"). Получить согласование. Убедиться, что руководитель согласовал сроки (если отпуск не относится к категории обязательных согласно ст. 25 Закона "Об отпусках" или для ВПЛ). Ознакомиться с приказом. Подписать официальный приказ о предоставлении отпуска до первого дня отсутствия на рабочем месте.

Самовольный уход в отпуск до выдачи приказа квалифицируется как прогул и может стать основанием для увольнения.

Как оформляется отпуск у военнослужащих

Для защитников Украины действуют совершенно другие правила. У них отпуск по семейным обстоятельствам предоставляется на срок до 10 календарных дней с полным сохранением денежного довольствия.

Дополнительно предоставляется до 2 суток на проезд в одну сторону в пределах Украины. В целом отсутствие может составлять до 14 суток.

Среди распространенных оснований могут быть:

вступление в брак;

тяжелое состояние здоровья или смерть близких;

другие неотложные обстоятельства.

Отпуск предоставляется на основании рапорта на имя командира с возможным приложением подтверждающих документов. Окончательное решение о предоставлении отпуска принимает командование.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как военнослужащему получить деньги за неиспользованный отпуск. Выплата этой компенсации осуществляется при окончательном расчете в год увольнения военнослужащего со службы. Однако очень часто это приходится доказывать в судебном порядке.

Также Новини.LIVE сообщали, кто может получить 16 дней дополнительного отпуска. Воспользоваться этой гарантией могут граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы и относящиеся к категориям 1 или 2, либо те, чьи родители стали инвалидами в результате бедствия. Однако такой отпуск предоставляется исключительно по основному месту работы.