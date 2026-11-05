Хлопець за ноутбуком у метро. Фото: УНІАН

Оформлення відпустки за власний рахунок залишається найпопулярнішим способом владнати особисті справи без ризику втратити роботу. Однак якщо для більшості працівників неоплачуваний відпочинок надається лише за згодою керівництва, то для внутрішньо переміщених осіб та біженців діють інші гарантії.

Про це повідомляє Судово-юридична газета з посиланням на Закон України, передають Новини.LIVE.

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Від стандартних 30 днів до безліміту під час війни

Умови надання неоплачуваного відпочинку регулюються статтею 26 Закону України "Про відпустки" та статтею 84 КЗпП України.

У звичайних умовах працівник може скористатися відпусткою без збереження зарплати за сімейними обставинами тривалістю до 30 календарних днів на рік. Ці дні можна брати частинами.

Однак на період дії воєнного стану обмеження у 30 днів скасовується — тривалість відпустки встановлюється за згодою між працівником і керівником. Працівник може попросити 40, 50 чи 60 днів, проте роботодавецт має право не погодити таку тривалість через виробничу необхідність.

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Окрема категорія працівників має право на обов'язкове надання неоплачуваної відпустки без ризику відмови. Це ВПО та громадяни, які виїхали за межі України. Брати таку відпустку можна до 90 календарних днів на підставі особистої заяви та документів, що підтверджують статус.

Які наслідки має відпустка за власний рахунок

Перебування у неоплачуваній відпустці тягне за собою низку обмежень щодо соціальних гарантій:

Заробітна плата за цей період не нараховується. Крім того, ці дні не зараховуються до стажу, який дає право на щорічну основну відпустку, зокрема й під час воєнного стану. Якщо працівник захворів, перебуваючи у відпустці за власний рахунок, лікарняні листки за ці дні не оплачуються. Сама ж відпустка не продовжується автоматично на дні тимчасової непрацездатності.

Проте за працівником зберігаються його посада та місце роботи.

Як оформити неоплачувану відпустку

Щоб уникнути обвинувачень у прогулі, процедуру слід пройти покроково:

Подати заяву. У ній вказуються бажані дати, тривалість та підстава (достатньо загального формулювання "за сімейними обставинами"). Отримати погодження. Упевнитися, що керівник погодив терміни (якщо відпустка не належить до категорії обов'язкових за ст. 25 Закону "Про відпустки" або для ВПО). Ознайомитися з наказом. Підписати офіційний наказ про надання відпустки до першого дня відсутності на робочому місці.

Самовільний вихід у відпустку до видачі наказу кваліфікується як прогул і може бути підставою для звільнення.

Як оформлюється відпустка у військовослужбовців

Для захисників України діють зовсім інші правила. У них відпустка за сімейними обставинами надається на строк до 10 календарних днів із повним збереженням грошового забезпечення.

Додатково надається до 2 діб на проїзд в один бік у межах України. Загалом відсутність може становити до 14 діб).

Серед поширених підстав може бути:

укладення шлюбу;

важкий стан здоров'я або смерть близьких;

інші нагальні обставини.

Відпустка надається на підставі рапорту на ім'я командира з можливим додаванням підтверджуючих документів. Остаточне рішення про надання відпустки ухвалює командування.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як отримати військовому гроші за невикористану відпустку. Виплата цієї компенсації здійснюється під час остаточного розрахунку у рік звільнення військовослужбовця зі служби. Однак дуже часто це треба доводити у судовому порядку.

Також Новини.LIVE повідомляли, хто може отримати 16 днів додаткової відпустки. Скористатися цією гарантією можуть громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та належать до категорій 1 або 2 або ж чиї батьки стали інвалідами внаслідок лиха. Проте надається така відпустка виключно за основним місцем роботи.