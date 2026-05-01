Уголовная ответственность для родителей: за какие действия можно сесть в тюрьму

Мать с ребенком на руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине действуют строгие правила для родителей по состоянию на 2026 год. Несоблюдение требований закона карается штрафами, уголовной ответственностью и даже лишением родительских прав. Мы узнали, за какие нарушения грозит лишение свободы.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Уголовный кодекс Украины.

Уголовная ответственность для родителей

Согласно статье 166 УКУ, злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия, влечет за собой ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на аналогичный срок.

Статья 150-1 предусматривает ответственность за использование малолетнего ребенка для занятия попрошайничеством. Речь идет о систематическом выпрашивании денег или любых материальных ценностей у посторонних лиц. Наказание — ограничение или лишение свободы до трех лет.

Другие части статьи 150-1 Уголовного кодекса устанавливают ответственность за:

аналогичные действия, совершенные к чужому малолетнему ребенку или связанные с угрозой/применением насилия — ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет;

действия, совершенные организованной группой, или если в результате ребенок получил телесные повреждения — лишение свободы от пяти до десяти лет.

Статья 164 УК предусматривает наказание за злостное уклонение от уплаты алиментов или содержания несовершеннолетних/неработоспособных детей: общественные работы от 80 до 120 часов, пробационный надзор до двух лет, ограничение свободы до двух лет.

Если к ответственности привлекли человека, ранее судимого за это уголовное правонарушение, то сроки увеличатся: общественные работы — 120-240 часов, пробационный надзор — 2-3 года, ограничение свободы — 2-3 года.

"Под злостным уклонением от уплаты средств на содержание детей (алиментов) следует понимать возникновение задолженности, которая совокупно составляет сумму выплат за три месяца соответствующих платежей", — уточнили в Кодексе.

Наконец, статья 304 УК предусматривает наказание за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность, пьянство, занятие попрошайничеством или азартными играми. За это могут лишить свободы на срок от трех до семи лет. Если это совершил отец, мать, отчим, мачеха, опекун, попечитель или другое лицо, на которое возложена обязанность воспитания потерпевшего, срок заключения увеличивается до 4-10 лет.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что совершеннолетние дети обязаны содержать нетрудоспособных родителей. Помощь можно оказывать добровольно или по решению суда в виде алиментов. Размер выплат определяют индивидуально с учетом доходов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине планируют по-новому взимать долги. Система перейдет в цифровой формат, а контролирующие органы получат доступ к определенным данным. Должникам необходимо подготовиться к более строгим правилам.