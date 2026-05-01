Кримінальна відповідальність для батьків: за які дії можна сісти у в’язницю

Матір із дитиною на руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні діють суворі правила для батьків станом на 2026 рік. Недотримання вимог закону карається штрафами, кримінальною відповідальністю і навіть позбавленням батьківських прав. Ми дізналися, за які порушення загрожує позбавлення волі.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Кримінальний кодекс України.

Кримінальна відповідальність для батьків

Згідно зі статтею 166 ККУ, злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, тягне за собою обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на аналогічний термін.

Стаття 150-1 передбачає відповідальність за використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом. Йдеться про систематичне випрошування грошей чи будь-яких матеріальних цінностей у сторонніх осіб. Покарання — обмеження чи позбавлення волі до трьох років.

Інші частини статті 150-1 Кримінального кодексу встановлюють відповідальність за:

аналогічні дії, скоєні до чужої малолітньої дитини або пов'язані з погрозою/застосуванням насильства - обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років;

дії, вчинені організованою групою, або якщо внаслідок їх дитина отримала тілесні ушкодження — позбавлення волі від п'яти до десяти років.

Стаття 164 ККУ передбачає покарання за злісне ухилення від сплати аліментів або утримання неповнолітніх/непрацездатних дітей: громадські роботи від 80 до 120 годин, пробаційний нагляд до двох років, обмеження волі до двох років.

Якщо до відповідальності притягнули особу, яку раніше судили за це кримінальне правопорушення, то строки збільшаться: громадські роботи — 120-240 годин, пробаційний нагляд — 2-3 роки, обмеження волі — 2-3 роки.

"Під злісним ухиленням від сплати коштів на утримання дітей (аліментів) слід розуміти виникнення заборгованості, що сукупно складає суму виплат за три місяці відповідних платежів", — уточнили в Кодексі.

Нарешті, стаття 304 ККУ передбачає покарання за втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність, пияцтво, заняття жебрацтвом чи азартними іграми. За це можуть позбавити волі на строк від трьох до семи років. Якщо це вчинив батько, матір, вітчим, мачуха, опікун, піклувальник чи інша особа, на яку покладено обов'язок виховання потерпілого, термін ув'язнення збільшується до 4-10 років.

