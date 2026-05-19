Большие штрафы для ФЛП в 2026 году: что грозит за нарушения, связанные с РРО

Многие предприниматели в Украине должны использовать регистратор расчетных операций (РРО). Это устройство, которое фискализирует финансовые операции и выдает чеки покупателям. За игнорирование требования грозят большие штрафы в 2026 году, поэтому лучше не давать ГНС повода начать проверку.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на статью 17 закона "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".

Штрафы из-за РРО в Украине

По состоянию на 2026 год в Украине действуют полные размеры финансовых санкций за нарушения, связанные с использованием регистратора расчетных операций. В частности за отсутствие РРО, продажи "мимо кассы", невыдачу чеков и ошибки в реквизитах, а также за применение устройства, срок действия которого истек, грозит штраф:

100% стоимости проданных товаров — за первое нарушение;

150% стоимости товаров — за повторное несоблюдение закона.

Например, если предприниматель реализует последнюю модель iPhone за 70 000 грн, но не выдаст клиенту чек, его обяжут заплатить аналогичную сумму. Другие санкции для субъектов хозяйствования, осуществляющих расчетные операции с нарушениями, включают:

510 грн — за неподачу отчетности с РРО;

5 100 грн — за отсутствие в чеках штрихкода и УКТ ВЭД при продаже подакцизных товаров;

от 1 700 до 3 400 грн — за прием наличных от физического лица на сумму свыше 50 000 грн (за повторное нарушение — от 8 500 до 17 000 грн);

от 1 700 до 3 400 грн — за прием наличных от юридического лица на сумму свыше 10 000 грн (от 8 500 до 17 000 грн — в случае повторного несоблюдения закона);

от 1 700 до 3 400 грн — за отсутствие POS-терминала на торговой точке;

от 1 700 до 3 400 грн — за несвоевременное оприходование наличности, поступившей в кассу, или в неполной сумме;

1020 грн — за отсутствие документов в подтверждение ошибочно проведенной через кассу суммы;

от 34 до 85 грн (для кассиров) — за несвоевременное закрытие смены.

На кого не распространяются штрафы

Некоторых предпринимателей освободили от ответственности за нарушение требований закона об РРО (кроме случаев, связанных с продажей подакцизных товаров). Штрафы не распространяются на ФЛП, предоставляющих услуги или реализующих продукцию на временно оккупированных территориях и в зонах активных/возможных боевых действий.

Льгота применяется только по дату завершения временной оккупации/боевых действий на конкретной территории. Чтобы следить за ситуацией, необходимо проверять сведения в приказе "Об утверждении Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией".

