Великі штрафи для ФОП у 2026 році: що загрожує за порушення, пов’язані з РРО

Штрафні санкції для ФОП через РРО.

Чимало підприємців в Україні повинні використовувати реєстратор розрахункових операцій (РРО). Це пристрій, який фіскалізує фінансові операції та видає чеки покупцям. За ігнорування вимоги загрожують великі штрафи у 2026 році, тому краще не давати ДПС приводу почати перевірку.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 17 закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

Штрафи через РРО в Україні

Станом на 2026 рік в Україні діють повні розміри фінансових санкцій за порушення, пов’язані з використанням реєстратора розрахункових операцій. Зокрема за відсутність РРО, продажі "повз касу", невидачу чеків і помилки в реквізитах, а також за застосування пристрою, термін дії якого закінчився, загрожує штраф:

100% вартості проданих товарів — за перше порушення;

150% вартості товарів — за повторне недотримання закону.

Наприклад, якщо підприємець реалізує останню модель iPhone за 70 000 грн, але не видасть клієнту чек, його зобов’яжуть заплатити аналогічну суму. Інші санкції для суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції з порушеннями, включають:

510 грн — за неподання звітності з РРО;

5 100 грн — за відсутність у чеках штрихкоду та УКТ ЗЕД при продажі підакцизних товарів;

від 1 700 до 3 400 грн — за приймання готівки від фізичної особи на суму понад 50 000 грн (за повторне порушення — від 8 500 до 17 000 грн);

від 1 700 до 3 400 грн — за приймання готівки від юридичної особи на суму понад 10 000 грн (від 8 500 до 17 000 грн — у разі повторного недотримання закону);

від 1 700 до 3 400 грн — за відсутність POS-терміналу на торговій точці;

від 1 700 до 3 400 грн — за несвоєчасне оприбуткування готівки, що надійшла до каси, чи в неповній сумі;

1020 грн — за відсутність документів на підтвердження помилково проведеної через касу суми;

від 34 до 85 грн (для касирів) — за несвоєчасне закриття зміни.

На кого не поширюються штрафи

Деяких підприємців звільнили від відповідальності за порушення вимог закону про РРО (крім випадків, пов’язаних із продажем підакцизних товарів). Штрафи не поширюються на ФОПів, які надають послуги чи реалізують продукцію на тимчасово окупованих територіях і в зонах активних/можливих бойових дій.

Пільга застосовується лише по дату завершення тимчасової окупації/бойових дій на конкретній території. Щоб слідкувати за ситуацією, необхідно перевіряти відомості у наказі "Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією".

