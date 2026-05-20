Штрафы для ФЛП в 2026 году: какая распространенная ошибка грозит суровым наказанием

Купюры гривны в руках. Фото: Новини.LIVE

Представители бизнеса должны вовремя выполнять финансовые обязательства перед государством. Налоги для ФЛП включают уплату НДФЛ, военного сбора, единого социального взноса и единого налога, в зависимости от системы налогообложения. Мы узнали, что грозит за долги по ЕСВ в 2026 году.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Штрафы за неуплату ЕСВ

Некоторое время после начала полномасштабной войны в Украине обязанность платить единый социальный взнос для ФЛП сделали добровольным. Поэтому по состоянию на 2026 год кто-то может вспоминать об этом в последний момент. А просрочки влекут за собой неприятные финансовые санкции.

Статья 25 закона утвердила такие штрафы за неуплату или несвоевременную уплату ЕСВ:

20% от суммы задолженности;

0,1% пени за каждый день просрочки;

дополнительно 10% — в случае доначисления единого социального взноса.

Отдельно предусмотрены штрафы по статье 165-1 Кодекса об административных правонарушениях. ФЛП ждет взыскание в размере 680-1 360 грн за неуплату ЕСВ в сумме до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (5 100 грн). Если задолженность больше, штраф составляет 1 360-2 040 грн. А повторное нарушение в течение года гарантирует санкцию от 2 550 до 5 100 грн.

Читайте также:

Какой размер ЕСВ для ФЛП

Физические лица-предприниматели должны платить единый социальный взнос "за себя" в размере 22% от минимальной зарплаты. Поскольку МЗП в 2026 году составляет 8 647 грн, то минимальный месячный платеж равен 1 902,34 грн. За один квартал придется уплатить 5 707,02 грн.

Возникает вопрос, куда идут средства на общеобязательное государственное социальное страхование. Благодаря ЕСВ государство финансирует пенсионные, больничные и страховые выплаты, а также социальную защиту населения. Плюс начисление взносов увеличивает страховой стаж плательщика и предоставляет доступ к соцгарантиям.

Ранее Новини.LIVE писали, что регулярные переводы на карту могут признать незадекларированными доходами. Это грозит доначислением налогов — 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Плюс человека могут обвинить в ведении незарегистрированной предпринимательской деятельности.

Также Новини.LIVE рассказывали, что некоторым украинцам хотят ограничить денежные переводы в 2026 году. Речь идет о ФЛП и юридических лицах. Банки подписали обновленный меморандум об утверждении в ближайшее время лимитов для представителей бизнеса.