Штрафи для ФОП у 2026 році: яка поширена помилка загрожує суворим покаранням

Купюри гривні в руках. Фото: Новини.LIVE

Представники бізнесу повинні вчасно виконувати фінансові зобов’язання перед державою. Податки для ФОП включають сплату ПДФО, військового збору, єдиного соціального внеску та єдиного податку, залежно від системи оподаткування. Ми дізналися, що загрожує за борги з ЄСВ у 2026 році.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на закон "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

Штрафи за несплату ЄСВ

Деякий час після початку повномасштабної війни в Україні обов’язок сплачувати єдиний соціальний внесок для ФОПів зробили добровільним. Тому станом на 2026 рік хтось може згадувати про це в останній момент. А прострочення тягнуть за собою неприємні фінансові санкції.

Стаття 25 закону затвердила такі штрафи за несплату чи несвоєчасну сплату ЄСВ:

20% від суми заборгованості;

0,1% пені за кожен день прострочення;

додатково 10% — у разі донарахування єдиного соціального внеску.

Окремо передбачені штрафи за статтею 165-1 Кодексу про адміністративні правопорушення. ФОП чекає стягнення у розмірі 680-1 360 грн за несплату ЄСВ у сумі до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5 100 грн). Якщо заборгованість більша, штраф становить 1 360-2 040 грн. А повторне порушення протягом року гарантує санкцію від 2 550 до 5 100 грн.

Читайте також:

Який розмір ЄСВ для ФОП

Фізичні особи-підприємці повинні сплачувати єдиний соціальний внесок "за себе" у розмірі 22% від мінімальної зарплати. Оскільки МЗП у 2026 році становить 8 647 грн, то мінімальний місячний платіж дорівнює 1 902,34 грн. За один квартал доведеться сплатити 5 707,02 грн.

Постає питання, куди йдуть кошти на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Завдяки ЄСВ держава фінансує пенсійні, лікарняні та страхові виплати, а також соціальний захист населення. Плюс нарахування внесків збільшує страховий стаж платника і надає доступ до соцгарантій.

Раніше Новини.LIVE писали, що регулярні перекази на картку можуть визнати незадекларованими доходами. Це загрожує донарахуванням податків — 18% ПДФО та 5% військового збору. Плюс особу можуть звинуватити у веденні незареєстрованої підприємницької діяльності.

Також Новини.LIVE розповідали, що деяким українцям хочуть обмежити грошові перекази у 2026 році. Йдеться про ФОПів та юридичних осіб. Банки підписали оновлений меморандум про затвердження найближчим часом лімітів для представників бізнесу.