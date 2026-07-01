Программа поддержки ветеранов в Украине: кто может получить до 95 000 грн с 1 июля

Выплаты ветеранам в Украине. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Запущена новая программа поддержки украинцев, направленная на оказание помощи определенной категории граждан в обустройстве комфортного жилья. С 1 июля стартовал прием заявок от ветеранов, полностью или частично лишившихся зрения при защите Украины. В рамках проекта предусмотрена финансовая выплата в размере до 95 000 грн.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Правительственный портал.

Кто может получить выплаты в 2026 году

Программа является совместной инициативой Министерства по делам ветеранов и Украинского Красного Креста. Подать заявку в период с 1 июля по 30 октября 2026 года могут:

участники боевых действий, указанные в пунктах 19-25 части первой статьи 6 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";

лица с инвалидностью вследствие войны, указанные в пунктах 11-16 части второй статьи 7 того же закона.

Выплаты будут начисляться гражданам, потерявшим зрение во время защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Размер целевой финансовой поддержки — до 95 000 грн. Средства поступят на специальный счет в Ощадбанке или Укргазбанке, а снятие наличных или самостоятельный перевод на другую карту не допускается.

"Их можно использовать на обустройство быта и создание более комфортного и безопасного жилого пространства", — отметила премьер-министр Юлия Свириденко.

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На что можно потратить деньги

Полученную сумму разрешается потратить на конкретную бытовую технику, которая поможет пользователям хотя бы частично восстановить контроль над собственной жизнью и пространством. Ведь реабилитация после потери зрения включает не только медицинскую помощь, но и комфортное обустройство своего быта.

Всего определено 26 видов специализированных гаджетов на выбор, среди которых:

смартфоны с функциями озвучивания экрана;

адаптивная бытовая техника;

навигационные системы и т. д.

Подать заявление можно лично, через уполномоченного представителя, по почте или онлайн, обратившись в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики по месту фактического проживания. После получения денег от Украинского Красного Креста и выбора техники банк перечислит необходимую сумму на счет магазина.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, на какое минимальное денежное обеспечение могут рассчитывать военные в июле 2026 года. После изменений в системе минимальная сумма дохода составляет 30 000 грн/мес. Плюс предусмотрены дополнительные финансовые вознаграждения за выполнение боевых задач.

Также Новини.LIVE рассказывали, что будет с финансами украинцев в июле 2026 года. Социальные стандарты (минимальная заработная плата, пенсии, прожиточный минимум) останутся на прежнем уровне. Однако предусмотрены изменения в выплатах военнослужащим и расходах на коммунальные услуги.