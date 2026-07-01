Програма підтримки ветеранів в Україні: хто може отримати до 95 000 грн з 1 липня

Виплати для ветеранів в Україні. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Стартувала нова програма підтримки українців, спрямована допомогти певній категорії громадян облаштувати комфортний житловий простір. З 1 липня відкрили подання заяв для ветеранів, які повністю або частково втратили зір, захищаючи Україну. В межах проєкту передбачена фінансова виплата в розмірі до 95 000 грн.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Урядовий портал.

Хто може отримати виплати у 2026 році

Програма є спільною ініціативою Міністерства у справах ветеранів та Українського Червоного Хреста. Подати заявку в період з 1 липня до 30 жовтня 2026 року можуть:

учасники бойових дій, зазначені в пунктах 19-25 частини першої статті 6 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

особи з інвалідністю внаслідок війни, зазначені в пунктах 11-16 частини другої статті 7 цього ж закону.

Виплати будуть нараховувати громадянам, які втратили зір під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Розмір цільової фінансової підтримки — до 95 000 грн. Кошти надійдуть на спеціальний рахунок в Ощадбанку чи Укргазбанку, а зняття готівки чи самостійне перерахування на іншу карту не допускається.

"Їх можна використати на облаштування побуту та створення більш комфортного й безпечного житлового простору", — зазначила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

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На що можна витратити гроші

Отриману суму дозволяють витратити на конкретну побутову техніку, яка допоможе користувачам принаймні частково відновити контроль над власним життям і простором. Адже реабілітація після втрати зору включає не лише медичну допомогу, але й комфортне облаштування свого побуту.

Всього визначили 26 видів спеціалізованих гаджетів на вибір, серед яких:

смартфони з функціями озвучування екрана;

адаптивна побутова техніка;

навігаційні системи тощо.

Подати заяву можна особисто, через уповноваженого представника, поштою чи онлайн, звернувшись до структурного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем фактичного проживання. Після отримання коштів від Українського Червоного Хреста і вибору техніки банк перерахує потрібну суму на рахунок магазину.

Що ще варто знати українцям

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