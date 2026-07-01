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Головна Економіка Деякі ветерани в Україні можуть отримати до 95 000 грн: яка програма стартувала 1 липня

Деякі ветерани в Україні можуть отримати до 95 000 грн: яка програма стартувала 1 липня

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 17:20
Програма підтримки ветеранів в Україні: хто може отримати до 95 000 грн з 1 липня
Виплати для ветеранів в Україні. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Стартувала нова програма підтримки українців, спрямована допомогти певній категорії громадян облаштувати комфортний житловий простір. З 1 липня відкрили подання заяв для ветеранів, які повністю або частково втратили зір, захищаючи Україну. В межах проєкту передбачена фінансова виплата в розмірі до 95 000 грн.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Урядовий портал.

Хто може отримати виплати у 2026 році

Програма є спільною ініціативою Міністерства у справах ветеранів та Українського Червоного Хреста. Подати заявку в період з 1 липня до 30 жовтня 2026 року можуть:

  • учасники бойових дій, зазначені в пунктах 19-25 частини першої статті 6 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
  • особи з інвалідністю внаслідок війни, зазначені в пунктах 11-16 частини другої статті 7 цього ж закону.

Виплати будуть нараховувати громадянам, які втратили зір під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Розмір цільової фінансової підтримки — до 95 000 грн. Кошти надійдуть на спеціальний рахунок в Ощадбанку чи Укргазбанку, а зняття готівки чи самостійне перерахування на іншу карту не допускається.

"Їх можна використати на облаштування побуту та створення більш комфортного й безпечного житлового простору", — зазначила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

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На що можна витратити гроші

Отриману суму дозволяють витратити на конкретну побутову техніку, яка допоможе користувачам принаймні частково відновити контроль над власним життям і простором. Адже реабілітація після втрати зору включає не лише медичну допомогу, але й комфортне облаштування свого побуту.

Всього визначили 26 видів спеціалізованих гаджетів на вибір, серед яких:

  • смартфони з функціями озвучування екрана;
  • адаптивна побутова техніка;
  • навігаційні системи тощо.

Подати заяву можна особисто, через уповноваженого представника, поштою чи онлайн, звернувшись до структурного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем фактичного проживання. Після отримання коштів від Українського Червоного Хреста і вибору техніки банк перерахує потрібну суму на рахунок магазину.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, на яке мінімальне грошове забезпечення можуть розраховувати військові в липні 2026 року. Після змін у системі найменша сума доходу становить 30 000 грн/міс. Плюс передбачені додаткові фінансові винагороди за виконання бойових завдань.

Також Новини.LIVE розповідали, що буде з фінансами українців у липні 2026 року. Соціальні стандарти (МЗП, пенсії, прожитковий мінімум) залишаться на попередньому рівні. Однак передбачені зміни у виплатах військовослужбовцям і витратах на комунальні послуги.

виплати фінансова допомога ветерани
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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