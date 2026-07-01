Грошове забезпечення військовослужбовців: якими будуть мінімальні та максимальні суми у липні

Військовослужбовці, гроші в руці. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У липні 2026 року для українських військовослужбовців діятиме оновлений порядок нарахування грошового забезпечення. Як і раніше, виплати надходитимуть двома частинами протягом місяця, а їхній розмір залежатиме від місця служби та виконуваних завдань.

Новини.LIVE розповідають, які мінімальні та максимальні суми отримають захисники у липні 2026 року.

Якими будуть мінімальні суми

Після змін у системі забезпечення найменша сума, яку щомісяця отримуватиме військовослужбовець, становить 30 тис. грн.

У Міністерстві оборони України пояснили, що до цієї суми входять:

базове грошове забезпечення — 20 000 грн;

мотиваційна надбавка — 10 000 грн.

Останню виплачуватимуть військовим, які проходять службу в тилу, забезпечують діяльність підрозділів та не отримують інші надбавки та винагороди.

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Для захисників, які виконують бойові завдання або беруть участь у бойових діях, встановлено додаткові винагороди.

Зокрема, військові можуть отримувати:

20 000 грн за добу — за дії на раніше захоплених противником позиціях;

40 000 грн за добу — за штурм та захоплення ворожих позицій на лінії бойового зіткнення або в тилових районах оборони противника.

Якщо військовослужбовець одночасно має право на кілька таких доплат, нараховується лише одна — найбільша за розміром.

Окремі виплати передбачені для військових, які виконують завдання з координації бойових дій та управління підрозділами.

Розмір щомісячних надбавок становить:

50 000 грн — за службу на пунктах управління бригад, полків або батальйонів, звідки здійснюється керівництво підрозділами, що ведуть бойові дії;

30 000 грн — за виконання інших бойових чи спеціальних завдань.

З урахуванням усіх передбачених надбавок максимальний розмір виплат за місяць не може перевищувати 460 тис. грн.

Хто зможе отримати додаткові премії

Окрім встановленого ліміту, військовослужбовці можуть розраховувати на окремі винагороди за підтверджені бойові результати.

Передбачені такі виплати:

100 000 грн — за кожного військовослужбовця армії РФ, взятого в полон;

15 000 грн — за кожного ліквідованого противника за наявності відеопідтвердження.

Саме ці бонуси можуть виплачуватися понад граничний розмір щомісячного грошового забезпечення.

Якщо документи на виплату додаткових винагород за попередній місяць оформлено із запізненням, військовослужбовець не втратить право на кошти. У такому випадку невиплачену суму включать до наступного наказу про нарахування грошового забезпечення та виплатять пізніше.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що доплату у 10 000 грн військовослужбовці зможуть отримати за однієї умови. Нова система виплат побудована таким чином, щоб грошова винагорода відповідала реально виконаній роботі.

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