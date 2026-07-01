Денежное довольствие военнослужащих: каковы будут минимальные и максимальные суммы в июле

Денежное обеспечение в ВСУ: минимальные и максимальные суммы в июле
В июле 2026 года для украинских военнослужащих вступит в силу обновленный порядок начисления денежного довольствия. Как и раньше, выплаты будут поступать двумя частями в течение месяца, а их размер будет зависеть от места службы и выполняемых задач.
Новини.LIVE рассказывают, какие минимальные и максимальные суммы получат защитники в июле 2026 года.
Какими будут минимальные суммы
После изменений в системе обеспечения минимальная сумма, которую ежемесячно будет получать военнослужащий, составляет 30 тыс. грн.
В Министерстве обороны Украины пояснили, что в эту сумму входят:
- базовое денежное обеспечение — 20 000 грн;
- мотивационная надбавка — 10 000 грн.
Последнюю будут выплачивать военным, которые проходят службу в тылу, обеспечивают деятельность подразделений и не получают других надбавок и вознаграждений.
Максимальные выплаты в армии
Для защитников, выполняющих боевые задачи или участвующих в боевых действиях, установлены дополнительные вознаграждения.
В частности, военные могут получать:
- 20 000 грн в сутки — за действия на ранее захваченных противником позициях;
- 40 000 грн в сутки — за штурм и захват вражеских позиций на линии боевого столкновения или в тыловых районах обороны противника.
Если военнослужащий одновременно имеет право на несколько таких надбавок, начисляется только одна — самая большая по размеру.
Отдельные выплаты предусмотрены для военнослужащих, выполняющих задачи по координации боевых действий и управлению подразделениями.
Размер ежемесячных надбавок составляет:
- 50 000 грн — за службу на пунктах управления бригад, полков или батальонов, откуда осуществляется руководство подразделениями, ведущими боевые действия;
- 30 000 грн — за выполнение других боевых или специальных задач.
С учётом всех предусмотренных надбавок максимальный размер выплат в месяц не может превышать 460 тыс. грн.
Кто сможет получить дополнительные премии
Помимо установленного лимита, военнослужащие могут рассчитывать на отдельные вознаграждения за подтвержденные боевые результаты.
Предусмотрены следующие выплаты:
- 100 000 грн — за каждого военнослужащего армии РФ, взятого в плен;
- 15 000 грн — за каждого уничтоженного противника при наличии видеоподтверждения.
Именно эти бонусы могут выплачиваться сверх предельного размера ежемесячного денежного довольствия.
Если документы на выплату дополнительных вознаграждений за предыдущий месяц оформлены с опозданием, военнослужащий не лишится права на средства. В таком случае невыплаченную сумму включат в следующий приказ о начислении денежного обеспечения и выплатят позже.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что доплату в размере 10 000 грн военнослужащие смогут получить при одном условии. Новая система выплат построена таким образом, чтобы денежное вознаграждение соответствовало реально выполненной работе.
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